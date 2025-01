Aby bol na Ukrajine mier, Zelenskyj potrebuje aspoň 200-tisíc zahraničných vojakov. „Inak je to nič,“ povedal

Pokiaľ má vzniknúť medzi krajinami akákoľvek mierová dohoda, ktorá by viedla k ukončeniu konfliktu, podľa slov ukrajinského prezidenta by na jej implementáciu muselo dohliadať najmenej 200-tisíc zahraničných vojakov. Vyplýva to z informácií, ktoré priniesla TASR, s odvolaním sa na agentúru AFP.

Ukrajinská armáda je oproti tej ruskej menšia. Zelenskyj preto tvrdí, že na akúkoľvek mierovú dohodu by musel dozerať veľký zahraničný konginent mierových síl. Povedal to v utorok na Svetovom ekonomickom fóre (WEF) v Davose.

200-tisíc mierotvorcov zo zahraničia

Doplnil, že mierotvorcov z radov európskych mierových síl by muselo byť minimálne 200-tisíc. „Inak je to nič,“ predniesol vo svojom prejave.

„Podporujem myšlienku o kontingentoch ako súčasti bezpečnostných záruk. Pretože ak oni (Rusko) majú 1,5-miliónovú armádu a my máme o polovicu menšiu, znamená to, že potrebujeme kontingenty s veľmi významným počtom vojakov,“ vysvetlil Zelenskyj.

Podľa neho je nutné zapojiť ozbrojené sily, ktoré by stáli v ceste ďalším ruským útokom. Prejav ukončil apelom na to, že Ukrajina musí byť prítomná pri akomkoľvek rozhovore o ukončení vojny.

Pokiaľ ruský prezident Vladimir Putin odmietne rokovať o ukončení vojny na Ukrajine, na Rusko môžu byť uvalené ďalšie sankcie aj zo strany Spojených štátov. Naznačil to novozvolený prezident Donald Trump.