Muž vyhral v lotérii takmer 13 miliónov eur: Vďaka tomuto si bohatstvo užíva aj po 30 rokoch, vy by ste to neurobili

Mnoho výhercov lotérie od radosti rozhádže celé bohatstvo na drahé bývanie, luxusné autá či dovolenky. Po istom čase si ale uvedomia, že majú prázdne vrecká. Muž, ktorý vyhral rozprávkové bohatstvo prezradil, ako si ho človek môže užívať ešte dlhé roky.

Ako píše Mail Online, nie je žiadnou výnimkou, že ihneď po prevzatí výhry dajú ľudia v práci takmer okamžite výpoveď. Presne to sa chystajú urobiť manželia Richard a Debbie Nuttalovci z Lancashire, nedávno totiž v lotérii vyhrali 61 miliónov libier (v prepočte približne 71 miliónov eur). Časť výhry už minuli na dni preležané pri bazéne, drahé auto, či dokonca na luxusnú posteľnú bielizeň.

It might be dreary and raining in #lancashire, but who cares when you’ve just become millionaires x62. Richard and Debbie Nuttall from #colne #euromillions winners pic.twitter.com/QDpRZ9vkcY

— Ann O’Connor (@AnnOConnorITV) February 21, 2024