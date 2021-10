9 vecí, z ktorých máme zbytočné komplexy vďaka sociálnym sieťam, no realita je iná

S čoraz väčšou dostupnosťou mobilného internetu je prístup k sociálnym sieťam možný prakticky kedykoľvek. Táto nesporná výhoda však prináša aj svoju negatívnu stránku. Sledovanie “úspešných, krásnych, populárnych a bohatých” ľudí môže v mnohých, najmä mladších sledovateľoch vyvolávať pocit menejcennosti. Aj keď si to často neuvedomujú, chyby sú bežnou súčasťou našich životov a dokonalý svet sa dá žiť jedine na sociálnych sieťach. Aj preto sa operátor 4ka, ktorý poskytuje neobmedzený mobilný internet, spojil s Ligou pre duševné zdravie a spolu pripravili kampaň Robím chyby a #jemito4.

S akými nebezpečnými trendmi sa stretávajú mladí ľudia na internete?

Dokonalá pleť

Asi žiadna influencerka na Instagram nedá fotografiu svojej tváre, kde sa jej leskne “čerstvý”, cez noc vytvorený pupák, ktorý si horlivo pred kozmetickým zrkadlom vytlačila a teraz tam má červený kráter, z ktorého tečie krv.

Keďže ale na Instagram pridať fotografiu jednoducho “musí”, tak stačí toho skutočne málo. Mejkap, hra so svetlom, či v prípade, že vyrážková nehoda sa stala na jednej strane tváre, tak sa odfotí z profilu a vybavené. Samozrejme, na tú stranu tváre, ktorú si odfotografuje aj tak pred tým nanesie veľkú vrstvu mejkapu, aby zakryla nedokonalosti.

Dokonalá pleť totižto neexistuje. Jedine na Instagrame po použití mejkapu, správneho svetla a filtrov. Inak nie.

Postava

Pri pohľade na niektoré instagramové fotografie máme pocit, že niekto tu už celý týždeň nejedol. Ploché brucho ako dolina vo Vysokých Tatrách a prsia veľké ako štíty v spomínanom pohorí, nám udrú do očí. To platí nielen u žien, ale aj mužov. Krásne a dokonale vyrysované telo, takmer bez gramu tuku nás môže pomaly priviezť do depresie. Najmä pri pohľade na to, čo na sebe máme my.

Avšak, vytvoriť takú dokonalú fotografiu dá skutočne zabrať. Musia urobiť niekedy aj stovky záberov a niektorí si ešte dopomôžu Photoshopom. Preto sa za svoje telo, na ktorom sa, prirodzene nachádzajú nedokonalosti nemáme prečo hanbiť. Treba si povedať, je mi to 4 a ísť ďalej.

Drahé oblečenie

Gucci kabelka sem, Vuitton taška tam a my sa len divíme, keď vidíme tie ceny. Tieto produkty sú však často iba zapožičané práve na konkrétnu fotografiu a potom sú vrátené.

Ďalšia vec sú fejky. Z Číny sa dajú nakúpiť napodobeniny originálov za zlomok pôvodných cien a z fotografie nikto nezistí, že to, s čím sa hrdia je iba lacný kúsok za pár eur.

Cestovanie

Pláže, hory, exotika. Pri pohľade na Instagram plný dovoleniek sa nám niekedy až tisnú slzy do očí. Často však nevidíme, čo je za tým. Mnohé takéto dovolenky sú iba krátkodobé. Rýchlo sa robia fotografie a na druhý či tretí deň sa letí domov. Áno, Instagram je potom ešte najbližšie dva týždne zapĺňaný novými a novými fotografiami, avšak influencer je už dávno doma.

Asi nikto by to nechcel meniť. Pri cestovaní či na dovolenke chceme oddychovať či spoznávať nové miesta a nie sa hodiny a hodiny pretŕčať pred objektívom. Možno síce tak často necestujeme, ale keď už áno, dokážeme si to lepšie užiť.

Milujúci partner

Keď už sa jednému z páru darí presadzovať na Instagrame, skúsi to aj partner. Spolu sú krásni, dokonalí a pôsobia idylicky. Čím viac postov, tým väčšia láska…Alebo aj nie?

Zverejňovanie citových vyznaní verejne môže dokonca signalizovať, že niečo vo vzťahu nie je v poriadku. A my sa potom odrazu divíme, keď sa dočítame, že sa náhle rozišli, lebo im to už spolu dlhšie neklapalo. Ako to? Veď ešte pred pár dňami zverejnili fotografiu, kde sa strašne ľúbia.

Láska a city sa nemerajú počtom spoločných fotiek, kde obaja vyzerajú ako z romantickej telenovely. Práve naopak. Najkrajšie je, že partner či partnerka má toho druhého rád so všetkým, čo ho vystihuje. A že robím niekedy chyby? No a čo? Robím chyby a je mi to 4.

Luxusné bývanie

Majú terasy, krásne veľké miestnosti a obrovskú záhradu. Pri pohľade na to si môžu mnohí zanadávať, že oni splácajú hypotéku za dvojizbový byt a hromžiť na nespravodlivosť sveta.

Avšak. Videl však niekto list vlastníctva? Čo ak miesto, ktorým sa na Instagrame propagujú ako “náš útulný domček” je iba prenajatou nehnuteľnosťou či zapožičanou na bližšie neurčený čas?

Kým influencer môže o svoje bývanie prísť ako pri ľahkom fúknutí do domčeku z kariet, ty môžeš síce bývať skromnejšie, ale s istotou. A vtedy by s tebou menila aj samotná hviezda Instagramu.

Úspech

Má stotisíc sledovateľov a jediné hashtagy, ktoré sa u neho objavujú sú “úspešný život” či “moja cesta je úspech”. Ale je to naozaj? Naozaj je niekto úspešný tým, že na sociálnej sieti fotí seba či svoj nereálny život?

Úspech sa dá dosiahnuť aj inak, a pritom na Instagrame môžeš mať menej ako sto sledovateľov. A byť úspešný v skutočnom svete je predsa niečo viac, ako byť úspešný v tom virtuálnom. Ak nabudúce uvidíš hashtag v ktorom sa na instagrame hrdí svojím úspechom, pridaj si k nemu svoj hashtag – #jemito4.

Dokonalý život

Párty, dovolenka, smiech, radosť a nič zlé. Instagram je plný ľudí s dokonalým a šťastným životom a my sa len divíme, či tí ľudia zažívajú aj niečo iné.

Nikto si ale na Instragram nedá fotografiu, keď mu je úzko, je smutný, či zažíva depresiu. Dokonalý život proste neexistuje a každý z nás prirodzene má aj pekné, no aj zlé chvíle. Instagram nie je odrazom reality, ale iba toho, čo niektorí chcú, aby ostatní považovali za realitu.

Málo lajkov

Ak má niekto tisíce sledovateľov, nemá núdzi ani o lajky. Ľudia už prirodzene klikajú na srdiečka a pridávajú ich svojím favoritom, bez toho, aby sa hlbšie zamysleli.

A ty? Urobíš krásne zábery, zverejníš ich na Instagrame a čakáš, že lajky sa budú len tak sypať. Netrpezlivo klikáš na fotografiu a čakáš na prvý lajk, ktorý avšak akosi neprichádza. Potom aj príde, no ďalšie sa už nehrnú. Odrazu pocítiš pocit smútku či pomaly depresie. Ale úspech či kvalita sa nemeria počtom lajkov ani merítkom úspešnosti. Je to iba pokrivené vyjadrenie úspechu.

A možno práve ten jeden či dva lajky, ktoré dostane tvoja fotografia sú tie pravé a skutočné a majú väčšiu váhu ako tie stovky, čo dostanú iní. Nemá zmysel sa nad tým hlbšie pozastavovať. Povedz si, je mi to 4 a idem ďalej.

Robím chyby a je mi to 4

Presne pred šiestimi rokmi vstúpila na slovenský trh 4ka a za ten čas sa jej podarilo urobiť doslova dátovú revolúciu. 4ka priniesla cenovo dostupné nové paušály s desiatkami gigabajtov mobilných dát a ako vôbec prvý mobilný operátor uviedla aj nekonečné dáta v mobile. Dnes dosahujú nekonečné produkty vo 4ke viac ako nadpolovičný podiel predaných paušálov. Najmladšieho a jediného slovenského operátora si pritom vybralo už viac ako pol milióna aktívnych zákazníkov a tento podiel každým dňom neustále rastie.

“Uvedomujeme si našu zodpovednosť, preto sme pri príležitosti 6. narodenín prvého datacentrického operátora na Slovensku podpísali dohodu o spolupráci s Ligou za duševné zdravie (LDZ) a zaviazali sa podporovať boj proti negatívnym fenoménom na internete. Okrem podpory viacerých aktivít LDZ sme sa dohodli na spoločnej kampani, ktorá štartuje už o niekoľko dní,” hovorí Juraj Ondriš, výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva SWAN Mobile, ktorá prevádzkuje operátora 4ka.

Mobilný operátor 4ka odštartuje spoluprácu s Ligou za duševné zdravie kampaňou Robím chyby a je mi to 4. 4ka podporí komunikáciu tém Ligy za duševné zdravie, ktorá vysvetlí, prečo je z hľadiska duševného zdravia autenticita prežívania a schopnosť pomenovať chyby a emócie s nimi spojené jedným zo základných parametrov pocitu psychologického bezpečia jednotlivcov aj komunít. 4ka zároveň poskytne Lige marketingovú podporu v objeme 25% zakontrahovaného reklamného priestoru v OOH a cez osobitný spot v online priestore.

„V pripravovanej kampani chceme poukázať na to, že robiť chyby je ľudské a posúvajú nás dopredu a naopak nezdravý je tlak vyvíjaný na umelú dokonalosť a bezchybnosť. Sociálne médiá vytvárajú nezdravú ilúziu krásneho sveta bez vád, ktorý je ale často výsledkom reality upravenej množstvom filtrov. Najmä mladí ľudia ale tejto predstave podliehajú a to, že sa sami necítia byť vhodní do tohto sveta vedie k nárastu úzkosti a ďalších duševných problémov. Aj preto ich chceme motivovať, aby boli sami sebou. Aby sa postavili tomuto tlaku a povedali si – je mi to 4,“ vraví marketingový riaditeľ 4ky Roland Kyška.