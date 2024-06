69-ročný herec Kevin Costner to po rozvode s láskou nevzdáva. Neuveríte, čo chce od svojej budúcej partnerky

Svetoznámy herec presne vie, čo chce od svojej budúcej partnerky. Len nedávno sa pritom rozviedol, no vyzerá to tak, že je pripravený opäť hľadať niekoho, kto mu naplní život láskou.

Rozvod Kevina Costnera s Christine Baumgartnerovou bol finalizovaný vo februári a teraz je herec opäť pripravený randiť. Šesťdesiatdeväťročný Costner to prezradil televízii Fox News na premiére westernovej ságy Horizon: An American Saga. Po boku bývalej manželky pritom strávil takmer dve dekády a nebol to jeho jediný dlhodobý vzťah.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Us Weekly (@usweekly)

Mal dva dlhoročné vzťahy

Costner bol prvýkrát ženatý s bývalou manželkou Cindy Silvou. Bývalý pár sa zoznámil počas štúdia na Kalifornskej štátnej univerzite vo Fullertone a zosobášili sa v roku 1978. Cindy a Kevin boli manželmi 16 rokov a majú spolu tri deti. V roku 1994 sa rozviedli a Silva údajne dostala v rámci rozvodového vyrovnania 80 miliónov dolárov, čo je podľa Forbesu jeden z najdrahších rozvodov celebrít všetkých čias.

Pred stretnutím s Christine mal Costner jedného syna s bývalou partnerkou Bridget Rooneyovou.

Costner a Baumgartnerová oznámili svoje zasnúbenie v júni 2003 po tom, ako sa začali stretávať v roku 1998. Vzali sa na Costnerovom ranči s rozlohou 165 akrov neďaleko Aspenu v Colorade a teraz sa spoločne starajú o svoje tri deti: 15-ročného syna Hayesa, 17-ročného Caydena a 14-ročnú dcéru Grace.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa People Magazine (@people)

Znova hľadá lásku

V máji 2023 Baumgartnerová požiadala o rozvod a dnes sú herec a dizajnérka už oficiálne rozvedení. Nič preto hercovi nebráni v tom, aby znova hľadal lásku.

„Mal som dva jedinečné vzťahy,“ priznal Costner a potom prezradil, akú partnerku by chcel po svojom boku. Vysvetlil: „Človeka, ktorý chce byť milovaný a chce sa, viete… cítiť, že je na vrchole blaha. A aby tomu láska pomáhala a nebránila.“