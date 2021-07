60-ročný muž si kúpil 8-ročné dievčatko, ktoré bolo jeho sexuálnou otrokyňou. Peklo zažívala celé 3 roky

Muž desiatky rokov pracoval v školstve. Mal deťom pomáhať, namiesto toho dievčatku zničil život. Údajne ju kúpil od jej matky a prinútil ju podpísať dohodu. Vďaka tomu ju mohol ako sexuálnu otrokyňu využívať 3 roky a prinútil ju k mlčanlivosti.

Na súde sa zastupuje sám, tvrdí, že je dobrý muž

Ako informuje portál Vice, 60-ročnému mužovi z Montrealu, Sylvainovi Villemairemu, ktorý desaťročia pracoval v školstve, hrozí za odporný skutok najmenej 20 rokov za mrežami. 8-ročné dievčatko k nemu prišlo z Pobrežia Slonoviny a ako sexuálnu otrokyňu ju využíval 3 roky.

Kanaďan sa pred súd postavil ešte vo februári, informuje Montreal Gazette. Okrem iného bol obvinený z prechovávania a šírenia detskej pornografie, ako aj z obchodovania s ľuďmi, konkrétne s osobou mladšou ako 18 rokov. Identita dievčatka zverejnená nebola, isté však je, že to, čo prežila, ju poznačilo na zvyšok života. Villemaire si z nej urobil bábku a otroka.

Villemaire sa pred súdom obhajoval sám, tvrdil, že je dobrý muž a odmietol akékoľvek psychiatrické vyšetrenie, píše portál La Presse. Trval na tom, že adekvátny trest, ktorý si zaslúži, je dva roky za mrežami. Obchodovanie s maloletými osobami sa pritom v Kanade trestá 5 až 6 rokmi za mrežami v závislosti od okolností. Dievčatko malo z Pobrežia Slonoviny cestovať samo. Villemaire a matka dievčatka sa zoznámili prostredníctvom internetovej zoznamky.

Tvrdil, že jej zabezpečí vzdelanie a lepší život

Muž následne za ňou pricestoval. Žene prisľúbil, že jej dcére zabezpečí adekvátne vzdelanie a postará sa o ňu dovtedy, kým za nimi matka bude môcť pricestovať do Kanady. Medzi rokmi 2015 až 2018 sa matka dievčatka pokúsila do Kanady pricestovať niekoľkokrát, nikdy sa jej to však napokon nepodarilo. V priebehu tohto obdobia si Villemaire chcel cez internet zadovážiť aj ďalšie dievča, ani to sa ale nepodarilo.

Spočiatku sa zdalo, že dievčatko sa naozaj dočká vysnívaného života. Sylvainova rodina ju privítala s otvorenou náručou. Už niekoľko dní po príchode do Kanady sa však začala nočná mora. Muž dievčatko sexuálne zneužíval najmenej 3- až 4-krát do týždňa. Villemaire si podľa výpovedí dievčatka domov priviedol aj ženu a nútil ju, aby s ňou vykonávala bližšie neurčený sexuálny akt. Dievčatko tiež nútil, aby sa s ním hrala „na doktora“.

Predala ju jej vlastná matka

Muž dievčatkom odporným spôsobom manipuloval, povedal jej, že jej matka ju zámerne predala. Súdu sa podarilo zistiť, že po tom, čo pricestovala do Kanady, Villemaire naozaj poslal je matke bližšie neurčený obnos peňazí. Okrem toho, prinútil dievčatko podpísať kontrakt, ktorý hovoril, že súhlasí s tým, že si s ňou Sylvaine bude robiť, čo bude chcieť. Súčasťou kontraktu bola dohoda o tom, že nikdy nikomu nepovie, čo s ňou robí a nikdy proti nemu nebude vypovedať.

Montrealská polícia napokon muža zatkla v roku 2018 po tom, čo vyšetrovateľ zaoberajúci sa šírením detskej pornografie natrafil na stopu vedúcu práve k Sylvainovi. Po tom, čo Sylvainov byt prehľadala polícia, našli jasné dôkazy o tom, že muž, ktorý sa vydával za jej tútora, dievčatko zneužíval. Podarilo sa nájsť dokonca aj spomínanú zmluvu. Dievčatko bolo zverené do rúk úradom, kontakt so svojou biologickou rodinou odmieta.