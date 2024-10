5 zlozvykov, ktoré ničia vašu eleganciu na verejnosti

Niektoré bežné návyky však môžu túto eleganciu ľahko narušiť. Obzvlášť na verejnosti.

Môžete mať na sebe tie najkrajšie šaty a topánky, no ak vaše správanie nezodpovedá elegantnému oblečeniu, snaha pôsobiť krásne ako z módneho katalógu bude okamžite zmarená.

Vystupovanie je totiž najdôležitejším bodom pri dosahovaní elegancie. Niektoré z nasledujúcich 5 zlozvykov možno robíte bez toho, aby ste si ich uvedomovali. Poďte sa na ne pozrieť, aby ste vedeli, na čom treba zapracovať.

1. Žutie žuvačky s otvorenými ústami

Hoci sa to môže zdať ako maličkosť, hlasné žutie žuvačky s otvorenými ústami je rušivé a neseriózne. Navyše hrozí, že kúsok žuvačky môže človeku vypadnúť z úst, z čoho vznikne „pekné” faux pas.

Pre zachovanie elegancie je tiež vhodnejšie nedávať si žuvačku do úst pred ostatnými. Ak ju ale nutne potrebujete, urobte tak mimo pohľady druhých. Neznamená to teda, že by ste nemali používať žuvačky, predsa len ide o skvelý prostriedok, ako si osviežiť dych. Ak sa chystáte na stretnutie s klientom, idete na úrad alebo vás čaká firemný večierok, snažte sa o kultivovaný dojem.

2. Neustále sťažovanie sa na niečo

Aký dojem na vás urobí človek, ktorý sa nahlas sťažuje a všetko len kritizuje? Večný cynizmus a negatívne postoje narúšajú akúkoľvek eleganciu. Ľudia sa takýmto osobám začnú vyhýbať, pretože nikto nechce opakovane počúvať negatívne myšlienky. Elegantní ľudia vyžarujú pozitivitu, majú príjemné vystupovanie a radi hovoria o úspechoch, radostiach. To pôsobí magneticky a inšpiratívne.

3. Fajčenie na verejných miestach

Aj fajčenie je zlozvyk, ktorý vás stojí veľa elegancie. Nejde len o obťažovanie ľudí dymom, čo mnohých vyslovene irituje, ale utrpí i váš vzhľad. Zažltnuté zuby a zapáchajúce oblečenie neurobia na nikoho dobrý dojem.

Dym z klasických cigariet sa usádza aj na vlasoch, ktoré človek, s ktorým sa práve zoznamujete, takmer určite neocení. Dokonca ani najluxusnejšia voňavka nedokáže zamaskovať cigaretový zápach.

4. Neusmievanie sa

Ľudia, ktorí sa vôbec neusmievajú a majú na tvári zamračený či kamenný výraz, prirodzene odpudzujú okolie a pôsobia neprístupne. To ale neznamená, že sa máte za každú cenu silene usmievať, pretože neúprimnosť sa dá vycítiť na kilometre. Aj malý úsmev prelomí ľady a pekne doplní elegantný look. Nie nadarmo sa hovorí, že úsmev je najkrajší doplnok.

5. Negatívne správanie voči personálu

Správať sa nevľúdne a arogantne k obsluhujúcemu personálu v reštaurácii, kaviarni alebo v inom podobnom podniku pokazí obraz každého človeka. Na nezdvorilé či povýšenecké správanie neexistuje žiadna akceptovateľná výhovorka.

Čašníci, pracovníci na úradoch alebo pokladníčky v supermarkete si zaslúžia rovnaký rešpekt ako ktokoľvek iný. Na konci dňa sú to tiež len ľudia, ktorí pre vás pracujú a snažia sa, aby ste boli s ich prístupom spokojní.

A pokiaľ aj niekto narazí na nepríjemný personál, nemusí sa znižovať na ich úroveň rovnako zlým prístupom. Ozajstná elegancia je práve o tom, že ste úctiví a zdvorilí ku každému bez ohľadu na jeho pozíciu, zamestnanie a náladu. Keď obsluhu pochválite a usmejete sa, zlepšíte im deň a zachováte si úroveň.

Našli ste sa v niečom? Tak už viete, čo s tým, aby ste vytvorili dojem elegancie a serióznosti.