5 kontinentov, 90 tanečných súbojov. Mimoriadna online edícia festivalu The Legits Blast je za nami

Vďaka kultúrno-umeleckému medzinárodnému festivalu The Legits Blast zavítalo celkovo cez virtuálne brány na Slovensko viac ako 900 registrovaných tanečníkov. Medzi inými tentokrát nechýbali reprezentanti Nepálu, Guatemaly či El Salvadoru, bodovali najmä zástupcovia Ruska, Austrálie a Ameriky.

Festival odštartoval vo štvrtok projektom Mladí sú budúcnosť. Podstatou projektu je vzdelávanie detí a mladých v oblasti tanca, graffiti a hudby, ako aj spolupráca krajín Vyšehradsej štvorky. ,,Projekt zožal veľký úspech, o čom hovoria celkové čísla. Rovnako nás potešil obrovský záujem o tanečné battle v 5 kategóriách. Tieto súboje si pozreli tisícky divákov zo 125 krajín,“ informuje o výsledkoch Miro Križan, organizátor podujatia The Legits Blast, ktorého sa každoročne v Banskej Bystrici zúčastňuje približne 80 krajín sveta.

Divákov neodradil ani fakt, že si nemohli súboje vychutnať naživo. ,,Ako sme už spomínali, čísla hovoria za všetko a my sme veľmi radi, že sme si udržali priazeň našich fanúšikov aj napriek nie veľmi priaznivej COVID situácii,“ hovorí Miro Križan a s úsmevom dodáva: ,,Navyše, ako aj po minulé roky, aj teraz sa bolo na čo pozerať. Do súťaže sa zapojili stovky tanečníkov až z piatich kontinentov a pripravili si pre porotu i pre divákov tie najnáročnejšie a najatraktívnejšie pohyby, ktoré ich vytrhli zo stoličky. Za bezchybný prenos všetkých podprojektov vďačíme nášmu dlhoročnému partnerovi Orange, ktorý sa postaral o spoľahlivé internetové pripojenie.“

Tituly šampiónov sú rozdané

Počas festivalu si mohli diváci vychutnať naplno tanečné workshopy, koncerty, diskusie i online párty, ktorá bola súčasťou projektu na podporu umelcov DJ komunity #savethenight. Najväčším pútačom sú však už jedenásť rokov tanečné súboje mužov, detí, žien, dvojíc, ale aj národných tímov. ,,Spomedzi 343 prihlásených mužov sa v kategórii 1vs1 Breaking stal víťazom JohnnyFox zo Španielska a okrem titulu si odniesol aj výhru 1 000 € a letenku do Banskej Bystrice na The Legits Blast 2021. Medzi ženami sa najviac darilo Japonke Ayumi, ktorá vyhrala titul prvýkrát. V detskej kategórii do 16 rokov zažiaril ruský reprezentant B-Boy Miracle a najlepšou dvojicou sa stali Willastr8 z Austrálie a Thesis z USA,“ uzatvára zoznam víťazov organizátor.

Absolútnym vrcholom bola súťaž Rep Your Country, v rámci ktorej dostalo jedinečnú možnosť reprezentovať svoju krajinu 14 tímov. ,,Krajiny ako Rusko, Ukrajina, či Venezuela už neodmysliteľne k festivalu The Legits Blast patria, preto nás neprekvapil ich postup do užšieho výberu. Sú úplnou elitou Breakingu vo svete, čo ocenili aj fanúšikovia na našom live streame. Nedeľné večerné súboje zaznamenali najvyšší počet online divákov zo všetkých projektov festivalu,“ sumarizuje Križan. Napokon sa do vyrovnaného finále prebojovali Mexičania a Rusi, pričom u poroty viac zabodovali ruskí tanečníci. Tí si okrem víťaznej trofeje odnášajú aj výhru 1 500 €.

Projekt je výnimočný aj po technickej stránke. Usporiadateľom sa podarilo v živom vysielaní prepojiť tanečníkov a ďalších účinkujúcich z celého sveta prostredníctvom až 175 kamier. Zvukový a obrazový signál medzi účinkujúcimi a štúdiom v Banskej Bystrici pritom prekonal vzdialenosť viac ako milión kilometrov. O tento vysoko kvalitný prenos živého vysielania sa postarala košická spoločnosť Auvid. Záznam zo všetkých štyroch dní live streamu, vrátane informácií o podujatí nájdete na tlb.sk.

Novinkou festivalu bola aj jedinečná súťaž o automobil. “Na našom webe ešte stále hráte o novú Kia XCeed na tri mesiace. Stačí zodpovedať jednoduchú otázku a ste v hre,“ dodáva Miro Križan.

Podujatie The Legits Blast Online 2020 finančne podporili Fond na podporu umenia, Mesto Banská Bystrica, Oblastná organizácia pre cestovný ruch, Orange, Motor-Car, Jägermeister a Excelent.

Štatistiky v kocke

910 tanečníkov

77 krajín

90 tanečných súbojov

8 workshopov

6 DJ party setov

2 koncerty

1 diskusia

37 hodín živého vysielania

175 kamier

Viac ako milión km preneseného obrazového a zvukového signálu

35000 zhliadnutí zo 125 krajín sveta

Viac ako 1700 interagujúcich divákov

Tlačová správa The Legits Blast