340-kilogramový medveď zneužívaný pre zábavu ľudí. Najnovšie nafotil sériu záberov s modelkami

Stepan je 28-ročný a 340 kilogramov vážiaci medveď z Ruska. Žije v Moskve a na prvý pohľad mu nič nechýba. O roztomilého medveďa sa majitelia, Svetlana a Jurij Panteleenkovci, starajú už dlhé roky a je tak zvyknutý na ľudí. Majitelia to však aj náležite využívajú.

Manželský pár si medveďa zobral k sebe, keď mal iba tri mesiace a bolo to opustené mláďa bez matky a navyše bol údajne aj v zúboženom stave. Vychovali ho ako člena rodiny a žije s nimi dodnes. Denne zje až 25 kilogramov rýb, vajec či zeleniny.

Keďže má dobrácku a mierumilovnú povahu, ľudia o neho prejavujú veľký záujem. Objavil sa vo viacerých filmoch, zúčastňuje sa podľa portálu Vice firemných akcií, kde zamestnanci firiem na ňom môžu dokonca jazdiť. Teraz si ho ale zobrala pod palec profesionálna fotografka a nafotila s ním sériu, v ktorej je Stepan hlavným modelom.

Prečo je to zlé

Pri pohľade na tieto fotografie si možno niektorí poviete, že sú milé a pekné. To ale neznamená, že sú aj správne. Medveď jednoducho nie je modelka na móle, nie je to herec vo filme a nie je ani zabávačom pre opitých Rusov na firemných žúroch. Je to jednoducho divoké zviera. Aj keď je od mala vychovávaný za domáceho miláčika, nikdy nikto nemôže tušiť, kedy mu takpovediac, pretečie pohár trpezlivosti a okolo Stepana bude tiecť krv ľudí, ktorí si mysleli, že dokážu ovládať takmer 400-kilograové zviera. Možno sa to nestane nikdy, ale môže sa to stať hoci aj zajtra.

Takýto názor zastáva aj občianske združenie SOS linka pre zvieratá v núdzi, ktoré sme s témou oslovili.

“Medveď je voľne žijúce zviera, ktoré má svoje prirodzené potreby. Medzi ne určite nepatrí pózovanie s ľuďmi pred fotoaparátmi alebo kamerami. Dokonca ani život v ľudskej spoločnosti. Príbeh tohto medveďa pripomína spôsob kontaktných ZOO, kde si možno divé zvieratá pohladkať či odfotiť sa s nimi. Zážitok akurát pre ľudí, ale aký je to život pre to zviera? To slúži ako zdroj príjmov pre ľudí, ktorí si ho skrotili a prispôsobili svojim potrebám. Ale stále je to v podstate divé zviera so zdedenými inštinktami svojho druhu,” uvádza pre Interez.

Zverejnené fotografie, ktoré u nás vidíte, slúžia na propagáciu Stepana a majú osloviť ľudí po celom svete, aby sa o neho zaujímali a prípadne si jeho služby prenajali. Kým mnohé články, v ktorých nájdete tieto fotografie vykresľujú Stepana ako modela s výbornou kariérou a fotoséria slúži na odreagovanie čitateľa, my vám skrz tieto fotografie ukazujeme, aký smutný je vlastne Stepanov život.

Má iné potreby

Medveď hnedý je dominantné a silné zviera. Potrebuje veľké a rozsiahle teritórium. Ak to nie je možné zabezpečiť, ako je to zjavne aj v tomto prípade, potom by mal mať aspoň čo najviac prispôsobené podmienky tak, aby napodobňovali jeho prirodzené prostredie. A tými podmienkami rozhodne nemyslíme pózovanie pred fotoaparátom a dávanie si bozkov s modelkami.

Zneužívane medveďov v Rusku

Ruské medvede sú často terčom zneužívania. Cirkusové predstavenia sa nezaobídu bez medveďa, ktorý žongluje, jazdí na kolobežke či bicykli, alebo robí iné, pre neho nedôstojné, kúsky.

Stepan je na tom podobne. Zaobstaráva živobytie svojim majiteľom a tí ho za to nakŕmia. Síce sa to teda na prvý pohľad nezdá, ale aj tento medveď je obeťou týrania, keďže sú um odopierané jeho prirodzené podmienky a potreby.

Asi najhoršie je, že aj tieto fotografie, ktoré sú predávané agentúrami, vytvárajú dojem, že je to vlastne celé v poriadku. V popisoch fotografií totiž nenájdeme nič, čo by nasvedčovalo tomu, že to, na čo sa pozeráte, je neprirodzené. Tým sa celá situácia stavia do roviny, že sa nič zlé nedeje.