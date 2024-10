26-týždňová výzva na šetrenie peňazí: Najprv si odložíte 2 eurá a budete mať až 700 eur

Viete, kedy je najlepší čas začať so šetrením peňazí? Teraz. Ale všetky srandičky bokom. Tému financií rieši vo svojich životoch vari každý. Ak máte radi výzvy a radi dodržiavate svoje stanovené ciele, ktoré vám navyše prinesú nejaký ten väčší obnos peňazí, máme pre vás jeden tip.

Na TikToku sme našli ďalší spôsob šetrenia peňazí, ktorý môže uspokojiť dokonca aj kreatívne duše. Pretože predtým, ako so šetrením peňazí začnete, si budete musieť jednu pomôcku k tomu vyrobiť (prípadne objednať z internetu, no keďže sa bavíme o šetrení peňazí, zostaneme pri tom pôvodnom pláne).

702 eur za 26 týždňov

Účet s prezývkou @honeydewhive na sociálnej sieti pravidelne zdieľa rôzne výzvy na šetrenie peňazí. Jedna z nich sľubuje 702 dolárov (no my si to pretavíme na eurá) za 26 týždňov. Teda 6,5 mesiaca. To znamená, že ak s ňou začnete teraz, v lete si užijete dovolenku zadarmo — lebo tak nejako to vychádza podľa „dievčenskej matematiky“.

V tomto prípade spočíva v tom, že na papieri máte umiestnené úliky s rôznymi sumami, ktoré dávajú dohromady spomínaných 702 eur. Čo je skvelé, môžete si ju prispôsobiť svojim možnostiam a dať si za cieľ menšiu či väčšiu sumu a podľa nej do úlikov umiestniť aj rôzne čiastky. Práve takúto pomôcku si budete musieť pred začatím plnenia výzvy nakresliť. Alebo nemusíte, dá sa to vyriešiť aj inak, no bude príjemné sledovať na papieri, ako vaše šetrenie postupuje, sľubujeme.

Autorka videa si vždy, keď si túto sumu peňazí odloží, teda každý týždeň, úlik veľmi esteticky vymaľuje, čo taktiež môže potešiť vaše kreatívne cítenie. Alebo nahradiť vo vašom živote antistresové maľovanky.

Začnite 2 eurami

Prvý šetriaci týždeň začala 2 dolármi, druhý to boli 4 doláre, ďalší 8 dolárov, a tak ďalej. Najvyššou sumou v úlikoch je 52 dolárov.

Takto jednoducho si za niečo cez polroka dokážete odložiť veľmi peknú čiastku a je dôkazom toho, že si netreba odkladať vysoké sumy, ale podstatnejšie je byť konzistentný.