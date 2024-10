20-ročný chlapec za šesť týždňov získal 66-tisíc: Po noci strávenej vonku vymyslel geniálnu vec, priniesla mu tisíce

Niektoré úspešné biznis nápady vznikajú v situáciách, kedy by to človek najmenej čakal. Asi takto by sa dal opísať úspech mladíka menom Bailey Page, ktorý sa ešte v roku 2020 dostal do situácie, ktorú možno dobre poznajú mnohí z nás.

Austrálčan sa vtedy vracal domov po prehýrenej noci s kamarátmi a narazil na nepríjemný problém. Chcel sa odviesť taxíkom, no vybil sa mu telefón, a teda si ho nemal ako zavolať. Možno sa už niečo podobné stalo aj vám. V dnešnej dobe, kedy máme aplikáciu hádam na všetko, nie je problém si jednu z nich otvoriť a objednať si odvoz. No ak si pozabudnete pred rušnou nocou doplniť batériu v mobile, môžete sa ocitnúť v nepríjemnej situácii. Presne ako Bailey.

Úplnou náhodou vymyslel geniálnu vec

Nespokojný Bailey začal premýšľať nad tým, ako túto situáciu vyriešiť, keďže sa ocitol bez možnosti vytiahnuť nabíjačku a niekam si ju pichnúť. Prišiel na to, že život by mu uľahčila nabíjačka, ktorá by doplnila batériu smartfónu bez kábla, alebo taká, ktorá by nemala šialene veľké rozmery a zmestila by sa do vrecka, vysvetľuje portál UNILAD vznik jeho geniálneho nápadu.

A viete, ako to býva, niekedy nám na um skrsnú priam dokonalé nápady, len na ne zabudneme, tak z nich zíde. No to nebol Baileyho prípad. Keď na ďalší deň pátral, či takáto vecička vôbec existuje, zistil, že nie. Čo ho patrične prekvapilo. Tak sa rozhodol priviesť ju na svet.

Prvý prototyp vznikol v jeho izbe

Bol ešte len 20-ročným študentom vysokej školy, no za pár mesiacov zhotovil prenosnú nabíjačku Zip Zap. Ako uvádza na svojom oficiálnom webe, jej prvý prototyp vytvoril doma vo svojej izbe a svoj vynález zdokonaľoval, až kým neuzrela svetlo sveta jeho tretia verzia.

So svojím chytrým vynálezom sa rozhodol podeliť so svetom a ľudia oň prejavili značný záujem. Najprv síce do svojho projektu vrazil všetky svoje úspory, no tie sa mu vrátili späť. Ako pripomína UNILAD, za prvých šesť týždňov predaja získal 72-tisíc dolárov (okolo 66-tisíc eur) a tým neskončil, založil si totiž vlastnú spoločnosť Zip Zap Chargers.

Teraz sa Bailey na svojom profile na sieti LinkedIn chváli tým, že sa stal queenslandským mladým podnikateľom roka 2023.

