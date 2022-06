15-ročný chlapec so svojím malým dronom náhodou objavil ruský konvoj. Ten Ukrajinci zlikvidovali

Ukrajina je vo vojne s Ruskom už viac ako 100 dní. Za ten čas sa svet dozvedel o mnohých netradičných, až bizarných spôsoboch odhalenia či zneškodnenia ruských jednotiek. Najnovšie sa objavila správa o mladom chlapcovi, ktorý pomocou malého dronu objavil pozíciu ruského konvoja.

Hádzanie zaváraninových skiel do dronov, otravy jedlom či najnovšie odhalenie veľkého konvoja s armádnym vybavením pomocou malého prieskumného dronu. Ukrajinci bránia svoju krajinu všetkými dostupnými spôsobmi, čo svedčí o ich oddanosti, ale aj o chybách ruskej strany.

Na príbeh o pätnásťročnom chlapcovi zo Žitomirskej oblasti, ktorého primárnou záľubou je skateboard a lietanie s dronom, upozornil portál CNN Prima. Aj keď na Ukrajine sú v segemetne dronov najobľúbenejšie známe Bayraktary, tentokrát pridal pomocnú ruku aj obyčajný dron pre začiatočníkov.

Ukrajinská armáda ešte koncom februára vyhlásila, že každý, kto vlastní amatérske drony, ich môže využívať na prieskum okolia z vtáčej perspektívy, čo môže viesť k odhaleniu ruských okupantov. Nedávno tak spravil aj Andrij Prokasa, ktorého dron ukázal konvoj ťažkej vojenskej techniky, ktorý sa presúval pri Žitomire smerom do Kyjeva.

Žitomirská oblasť leží približne 130 km od hlavného mesta, čo ukrajinskú stranu prinútilo okamžite konať. Po tom, čo mladík odovzdal súradnice aj záznamy armáde, pravdivosť údajov potvrdil aj Jurij Kasjanov, veliteľ bezpilotného oddielu.

Ukrajinské delostrelectvo tak konvoj ruskej armády pomocou delostrelectva zničilo, čím sa pravdepodobne predišlo obrovským škodám a stratám na životoch v okolí Kyjeva.

Kasjanov o mladíkovi zo Žitomiru vyhlásil, že je skutočným hrdinom Ukrajiny. Andrij Prokasa bol totiž jediným v danej oblasti, ktorý mal skúsenosti s ovládaním amatérskeho prieskumného dronu.

„Bola to pre mňa veľmi desivá skúsenosť, ale nechcel som, aby Rusi obsadili moje mesto. Táto kolóna bola jedna z najväčších, ktorá sa za tú dobu pohybovala cez Žitomírsku cestu. Podarilo sa nám ju nájsť, pretože jedno z nákladných vozidiel malo za tmy príliš dlho rozsvietené svetlá,“ opísal Andrij pre Global News.

Andrii Pokrasa – 15-year-old Hero!

He used his toy drone to determine the coordinates of a column of enemy vehicles that was moving towards #Kyiv along the #Zhytomyr highway, and handed over the coordinates to the Armed Forces of #Ukraine. As a result, the column was destroyed. pic.twitter.com/4KY1pjfoqZ

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) June 8, 2022