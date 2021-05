11-ročná Alysson pomohla polícii dolapiť svojho únoscu. Nestratila duchaprítomnosť, muža potrela slizom

Šikovným spôsobom však pomohla polícii svojho únoscu dolapiť. Dievčatko si zachovalo chladnú hlavu a zločinca potrela modrým slizom. Inšpirovala ju k tomu časť seriálu, ktorú videla v televízii.

Alysson sa pokúsil uniesť muž v dodávke

11-ročná Alyssa Bonal z Floridy sa zachovala skutočne hrdinsky. Potrela svojho únoscu modrým slizom, aby ho mohla polícia ľahšie vypátrať. Neznámy muž sa jej vyhrážal nožom a pokúsil sa ju vtiahnuť do dodávky, píše portál The Guardian. To, aké dôležité sú dôkazy, sa Alyssa naučila vďaka seriálu Zákon a poriadok: Špeciálna jednotka, ktorý videla v televízii.

Pokus o únos sa podarilo zachytiť vďaka bezpečnostnej kamere na neďalekom dome. Alyssa práva čakala na zastávke na školský autobus, keď k nej prikročil neznámy muž. Odvážne dievčatko útočníkovi potrelo ruku slizom, aby ho polícia mohla ľahšie vypátrať. Jej intuícia bola správna. Chip Simmons, miestny šerif sa vyjadril, že keď jeho tím dolapil Jareda Paula Stanga, skutočne mal na rukách modrú farbu. Nebolo teda pochýb o tom, že únoscom je práve on.

Pozrite si tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Mariska Hargitay (@therealmariskahargitay)

O pokuse o únos sa krátko po incidente dozvedela aj jedna z hlavných hviezd seriálu, Mariska Hargitay. Tá na svojom Instagrame školáčke odkázala, že je skutočne odvážna, silná a múdra. Stanga bol obvinený z pokusu o únos, napadnutia a ublíženia na zdraví. Stangov advokát Robert Dees sa však pokúšal obvinenia spochybniť na základe toho, že Alyssa útočníka nevybrala zo série fotografií spomedzi iných mužov. Okrem toho, dievčatko údajne tvrdilo, že útočník bol hispánskeho pôvodu, Stanga je však beloch.

Školáčka ušla a pomohla polícii dolapiť ho

Dôkazy však napriek tomu jednoznačne svedčili o tom, že na Alyssu zaútočil práve Stanga. Napríklad, muž si počas toho, ako po ňom pátrala polícia, nafarbil nárazníky svojej dodávky na čierno. Okrem toho, Stanga bol videný počas nákupov v neďalekom obchode v rovnakom oblečení, aké popísala Alyssa a muž svojmu nadriadenému napísal správu, že bude meškať, pretože musí odniesť svoje dieťa do školy.

Na záznamoch z bezpečnostných kamier je možné vidieť, ako Alyssa o 7. ráno čaká na autobus. Zrazu okolo nej prešla dodávka. Alyssa dodávku už predtým videla. Svojej mame, ale aj učiteľke povedala, že z nej vystúpil muž a po španielsky sa jej prihováral. Dodávka sa však vrátila, vystúpil z nej Stanga a aj keď sa Alyssa pokúsila ujsť, nemala šancu.

Dievča však celou silou kopalo nohami, následkom čoho obaja spadli na zem. Až vtedy sa jej podarilo z útočníkovho zovretia vymaniť a ujsť. Muž naskočil späť do dodávky a ušiel. Odkedy Alyssa videla dodávku prvýkrát, mama ju na zastávku odprevádzala každý deň. Práve v ten deň však musela svojej 18-mesačnej dcére vymeniť plienku, Alyssa tak musela ísť sama.