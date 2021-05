Žralok vyvrátil potetovanú ruku. Rozpútalo to vyšetrovanie jedného z najbizarnejších prípadov vraždy v dejinách

Bol to obyčajný deň v Coogee akváriu v Sydney. Jednou z atrakcií, ktorá ľudí lákala, bol obrovský žralok. Nikto však ani vo sne nečakal, že vyvrhne potetovanú ľudskú ruku.

Žralok vyvrhol ľudskú ruku

Písal sa 25. apríl 1935, keď žralok merajúci 4,4 metra vyvrhol v Coogee akváriu v Syndey potetovanú ľudskú ruku. Tetovanie znázorňovalo dvoch boxujúcich ľudí, píše portál IFLScience. Na miesto bola okamžite privolaná polícia. Tí, ktorí boli svedkami tejto bizarnej udalosti, mohli najbližšie roky uvažovať nad tým, ako sa do akvária so žralokom dostala skutočná ľudská ruka.

Možno to znie ako zle napísaná epizóda nejakého seriálu z policajného prostredia. Ako však informoval článok v novinách Sydney Truth, išlo o skutočnú tragédiu, akú by nevymyslel ani Edgar Allan Poe. Vďaka tetovaniu a odtlačkom prstov sa podarilo identifikovať človeka, ktorému ľavá ruka patrila. Ukázalo sa, že jej majiteľom bol James “Jimmy” Smith, 45-ročný amatérsky boxer, ktorý pracoval v miestnom biliardovom salóne.

Ako píše portál News, o boxerovi bolo známe, že má blízko ku kriminálnikom z miestneho podsvetia, najmä k biznismenovi menom Reginald Holmes. Práve vďaka Holmesovi sa Smith dostal k lukratívnemu biznisu, za pomoci lodí prevážal pozdĺž pobrežia drogy. Dvojica sa však pohádala kvôli podvodu, ktorého súčasťou bolo potopenie lode Pathfinder. Napätie medzi nimi rástlo a Jimmy sa navyše Holmesa pokúšal vydierať.

Čo sa stalo s Jamesom Smithom?

Boxera videli naposledy živého 7. apríla v roku 1935 v blízkosti hotela Cecil, kde popíjal a hral karty s mužom menom Patrick Brady. Potom nasadli do taxíka, taxikár sa neskôr vyjadril, že sa chceli odviezť k miestu, kde žil Holmes. Brady bol podľa výpovedí viditeľne nervózny a niečo ukrýval pod bundou. O niekoľko týždňov neskôr, 16. mája, bol Brady obvinený z vraždy Jamesa Smitha, podozrivým sa však okamžite stal aj Holmes. Ten však popieral, že Bradyho pozná, tvrdil, že ho nikdy nevidel.

Zdá sa, že udalosti Holmesom naozaj otriasli. Vzal si totiž čln, odplavil sa na more, opil sa a pokúsil sa o samovraždu. Pokus však prežil, spanikáril a sám sa odovzdal do rúk polície, aby im vyrozprával svoju verziu toho, čo sa v deň Smithovej smrti odohralo. Tvrdil, že Brady za ním prišiel držiac Jamesovu ruku. Údajne ho vydieral, chcel, aby mu Holmes dal nemalú čiastku peňazí. Brady mal Jamesa zabiť, jeho telo rozsekať na kúsky, zavrieť ich do kufra a hodiť ich do zálivu Gunnamatta Bay.

Vrah ostal nepotrestaný

Holmes sľúbil, že svoju výpoveď zopakuje aj pred sudcom. Na ďalší deň bol však nájdený mŕtvy vo svojom aute s 3 dierami po guľkách v hrudi. Bez kľúčového svedka však Bradyho nebolo možné obviniť, ostal tak na slobode a do dnešného dňa nebol za Smithovu vraždu nikto potrestaný. Ako sa však ruka dostala do akvária? Odhaduje sa, že Brady spanikáril a po návšteve u Holmesa hodil ruku do mora. Ruku následne pravdepodobne zožral menší žralok, ktorý bol o niekoľko dní zjedený väčším žralokom.

V zúfalej situácii bol v tom čase aj majiteľ akvária Bert Hobson. Rozhodol sa preto vyplávať na more, chytiť žraloka a vystaviť ho ako atrakciu. Náhoda to však zariadila tak, že chytil práve toho žraloka, ktorý mal v sebe ruku zavraždeného Jamesa Smitha.