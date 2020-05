11 jednoduchých rád, vďaka ktorým zredukujte množstvo vášho odpadu a navyše aj ušetríte desiatky eur

Ekológii sa čoraz viac prikladá viac dôležitosti, no aj tak nie je v takom popredí, ako by si zaslúžila. Pritom vážiť si našu prírodu dokážeme aj pri zachovaní konzumného života. Často stačí urobiť málo a pomôžete nielen sebe, ale aj prírode.

Nestačí iba správne separovať odpad, oveľa dôležitejšie je produkovať ho čo najmenej. Aj preto máme pre vás niekoľko jednoduchý tipov, ktorých osvojenie nie je vôbec náročné a v mnohých prípadoch okrem dobrého pocitu získate aj kvalitnejší produkt a dokonca ušetríte. Ako sa hovorí, je to win-win situácia.

Vlastná taška

Je to už klišé, avšak vždy je dobré ho pripomenúť. Do obchodu sa nechodí iba s peniazmi a nákupným zoznamom, ale aj s vlastnou taškou. Na trhu sa nachádza viacero plátených verzií, ktoré sa dajú poskladať a vo vrecku či v kabelke vám nezaberú veľa miesta.

Okrem toho môžete tiež používať vlastné vrecká na pečivo, ovocie či zeleninu. Môžete použiť už také čo máte doma, alebo tí zručnejší si ich môžu vyrobiť, napríklad zo starej záclony. Tie majú výhodu, že ich môžete následne aj prať.

Väčšie nákupy

Toto by si malo osvojiť čo najviac ľudí a nielen v čase pandémie koronavírusu. Urobte si naraz veľký nákup a potom nemusíte ísť do obchodu aj niekoľko týždňov, prípadne pôjdete už iba dokúpiť drobnosti. Ušetríte tak aj na výdavkoch za dopravu.

Tiež kupujte väčšie balenia výrobkov. Namiesto päť kusov litrových fliaš oleja si kúpte jeden veľký päťlitrový. Namiesto menších balení ryže si kúpte jedno veľké. Alternatív v podobe veľkých balení existujú pri mnohých produktoch desiatky, len sa treba lepšie pozerať.

Nekupujte minerálky a plechovky

Mnohí ľudia nedajú dopustiť na perlivú vodu či ochutené perlivé nápoje. Zadovážte si radšej prístroj na okysličovanie vody a robte si „minerálku“ priamo z vody z vášho vodovodu. Existuje tiež niekoľko druhov sirupov, vďaka ktorým si z takto upravenej vody urobíte ochutený perlivý nápoj.

Takto sýtená voda, samozrejme, nie je skutočnou minerálnou vodou. Skúste sa pozrieť, či výrobca vašej obľúbenej minerálky neposkytuje alternatívu v podobe sklenenej fľaše. Ešte ideálnejšia voľba je si ísť načapovať minerálku priamo do prírody. Využite mapu minerálnych prameňov a získajte ju zadarmo.

Aj milovníci piva môžu urobiť kompromis. Svoj obľúbený mok si môžu kupovať v zálohovanej fľaši namiesto plechovky a mnohí pivkári tiež tvrdia, že takto plnené pivo chutí lepšie. Tí odvážnejší si môžu skúsiť založiť vlastný minipivovar a uvariť si pivo doma. Sady na ich výrobu sú bežne dostupné na internete.

Dajte zbohom vreckovému čaju

Zbavenie sa vreckových čajov má mnoho výhod. Okrem neprodukovania odpadu v podobe obalu a samotného vrecka, získate kúpou sypaných čajov výhodu najmä v kvalitnejšej čajovej zmesi. Ak obľubujete zelený čaj, potom z takého sypaného čaju si môžete urobiť aj viacero výluhov, a tak vás sypané čaje môžu vyjsť v konečnom dôsledku aj lacnejšie.

Kupujte menej balených výrobkov

Mäso, saláma, šunka, syry, ale aj maslo či mnohé iné produkty. Vo väčších obchodných reťazcoch sa nachádzajú pulty, kde si môžete tieto výrobky kúpiť bez toho, aby boli zatavené v plaste. Pozrite sa tiež po vašom okolí, po lokálnych predajniach, ktoré predávajú farmárske produkty, tam môžete kúpiť takýmto spôsobom tiež maslo či iné výrobky.

Škoda len, že v obchodných reťazcoch vám šunku alebo syr nedajú do vlastnej nádoby, ako sme zisťovali pred nejakým časom. To ale neznamená, že to neurobia napríklad v menších či lokálnych potravinách. Skúste v tomto smere prejaviť iniciatívu a môžete sa stretnúť aj s pozitívnou odozvou.

Čapujte si mlieko z automatov

Na mnohých miestach Slovenska sa nachádzajú mliečne automaty, kde si môžete pohodlne mlieko načapovať do vlastnej fľaše. Takéto mlieko je navyše chutnejšie a zdravšie ako mlieko kúpené v tetrapacku a cenovo je porovnateľné, niekedy je dokonca aj lacnejšie. Ak si chcete nájsť mliečny automat vo svojom okolí, použite napríklad túto mapu.

Čapujte aj drogériu

Nielen mlieko, ale aj drogériu je možné si načapovať. Miest na Slovensku, kde si ju môžete pohodlne načapovať, sú desiatky. Vďaka tomuto ušetríte ročne množstvo plastových obalov, do ktorých je drogéria balená. Tie tak nemusia skončiť v odpade a nezaťažia tak životné prostredie.

Tyčinky do uší

Mnohí v rámci osobnej hygieny používame tyčinky do uší. Tie sú ale vysoko neekologické, keďže životnosť jednej tyčinky je obmedzená iba na jedno použitie, ktoré trvá spravidla pár sekúnd.

Našťastie, už aj tu existuje ekologická alternatíva. Tou je tyčinka LastSwab, ktorú môžete použiť hoci aj tisíckrát. Ak denne teraz použijete jednu tyčinku, za rok vďaka nej ušetríte vyše 300 tyčiniek. Ak by ste chceli túto ekologickú tyčinku, Interez vám ju môže darovať. Na tomto odkaze sa dozviete viac.

Odlíčovanie a menštruácia

Tento odstavec sa týka najmä žien. Pri odličovaní sa nemusia používať jednorazové odličovacie tampóny, je možné použiť ich ekologické náhrady, ktoré poskytnú rovnaký komfort, účinok a po použití ich stačí oprať. Z dlhodobého hľadiska sa vyplatia, podobne ako tyčinka LastSwab, keďže nemusíte vyhadzovať stále peniaze za nové.

Podobné je to aj s menštruačnými kalíškami, ktoré sú ekologickou náhradou za tampóny či vložky. Niekedy je však aj pri ich použití potrebná vložka, tú však takisto nemusíte používať jednorazovú a na trhu existujú tiež opakovateľne a použiteľné verzie, ktoré je možné prať.

Kompostovanie

Všetci produkujeme odpad, napríklad z ovocia alebo zeleniny, ktorý je kompostovateľný. Bol by hriech ho vyhadzovať iba tak do smetí. Domy so záhradkami by mali mať vlastné kompostovisko, kde sa takýto odpad vyhadzuje. Odmenou za to bude po čase kvalitná zemina či humus. Kompostovať sa však dá aj v bytoch či dokonca v kancelárii a existujú na trhu viaceré malé kompostéry, ktorých používanie je skutočne jednoduché.

Ak sa vám kompostovať nechce, mnohé mestá poskytujú tiež nádoby na biologicky rozložiteľný odpad, kde ho môžete umiestniť.

Používajte nabíjačku

Jednorazové batérie sú nebezpečný odpad. Neprodukujte ho zbytočne, ale radšej si kúpte nabíjačku a kúpte si sadu nabíjacích batérií, ktorým po vybití jednoducho dodáte opäť energiu. Takéto investovanie sa opäť oplatí a v konečnom dôsledku znova ušetríte, keďže kupovať neustále nové baterky nie je až také lacné. Navyše nemusíte ísť po ne do obchodu, a tak už po pár hodinách na nabíjačke, môžete batérie využívať opäť.

Pozrite sa do svojho smetného koša a zamyslite sa

Každý z nás je jedinečný a využíva iné produkty, z ktorých následne vzniká odpad. Keď pôjdete nabudúce vyhodiť smeti, chvíľu sa zastavte a pozrite sa, čo ste vlastne vyhodili. Zamyslite sa nad každým jedným kusom odpadu a skúste uvažovať, či by neexistovala alternatíva, aby ste takýto odpad nabudúce už nevyprodukovali.

V mnohých prípadoch to je možné, stačí trochu pátrania či hľadania na internete. Možno nájdete k danému výrobku ekologickú či dlhodobo použiteľnú alternatívu, ktorá bude produkovať menej odpadu alebo v ideálnom prípade žiadny.