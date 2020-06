Les meniaci sa na jazero či rakúsky Karibik: 10 jedinečných miest v Rakúsku, ktoré by ste mali rozhodne navštíviť

Pandémia koronavírusu celkom ochromila cestovný ruch vo svete. Najskôr to vyzeralo tak, že dovolenkovať budeme tento rok iba na Slovensku, priaznivá epidemiologická situácia v Európe však nakoniec priniesla aj ďalšie možnosti. Na tohtoročnú dovolenku si tak môžete vybrať napríklad aj Rakúsko. A určite to bude stáť za to.

Po zrušení obmedzení na slovensko-českej hranici sa režim uvoľňuje aj na spoločnej hranici Slovenska a Rakúska, a aj Maďarska. Slovákom sa tak počas tohto leta okrem bohatých možností v našej krajine, ponúkajú na letnú dovolenku aj Česko, Maďarsko a Rakúsko. Pri príležitostí zrušení obmedzení vám prinášame náš archívny článok s niekoľkými zaujímavými lokalitami u našich rakúskych susedov, ktoré rozhodne stoja za vašu návštevu.

Rakúsky Karibik

Piate najväčšie rakúske jazero Wörthersee je často prezývané aj rakúskym Karibikom. Môže za to najmä príjemne teplá voda, ktorá dosahuje až 28° C, čo je spôsobené teplými podzemnými prameňmi. Wörthersee nájdete pri rakúskom meste Klagenfurt a okrem najväčšej rakúskej pláže tu nájdete aj množstvo iných atrakcií a možností ako stráviť príjemný deň. Napríklad najvyššiu drevenú rozhľadňu na svete, bohaté športové vyžitie, alpské prostredie či jedno z najkrajších historických centier v Rakúsku (v Klagenfurte). Wörthersee je ideálnym miestom pre toho, kto hľadá spojenie prírody, kúpania a kultúry.

Chodník po oblohe

Vidno z neho Tatry, Česko či Slovinsko, no pritom sa nachádza v srdci rakúskych álp. Reč je o unikátnom chodníku po oblohe v Dachsteine, ktorý sa nachádza v nadmorskej výške 2 700 metrov a ponúka tie najkrajšie výhľady plné adrenalínu. Okrem tohto skleneného previsu tu nájdete aj 100 metrov dlhý lanový most, ktorým prechádzka k ľadovému palácu Dachstein je dozaista neuveriteľným zážitkom. Ak milujete hory a adrenalín v krvi, potom je toto miesto pre vás ako stvorené.





Najväčšia ľadová jaskyňa na svete

V predchádzajúcom odstavci sme spomenuli ľadový palác Dachstein. Ten rozhodne stojí za zmienku, no samostatný odstavec si od nás vyslúži jaskyňa Eisriesenwelt, ktorá je najväčšou ľadovou jaskyňou na svete. Doposiaľ objavených 42 kilometrov podzemných chodieb nájdete asi 60 kilometrov južne od mesta Salzburg. Na návštevu jaskyne si rozhodne treba pripraviť aj počas leta teplé oblečenie a pevnú obuv. Prístup k jaskyni je o niečo náročnejší ako sme zvyknutí na Slovensku, no rozhodne sa Eisriesenwelt do svojho programu zaradiť oplatí.





Seegrotte

Len pár kilometrov za Viedňou nájdete skutočný unikát. Je ním najväčšie podzemné jazero v Európe Seegrotte, ktoré sa nachádza v rovnomennej jaskyni. Toto miesto neďaleko obce Hinterbrühl pritom vzniklo celkom náhodou – nešťastím, ku ktorému došlo v roku 1912. Pri plánovanom odstrele v pôvodne sadrovej bani totiž došlo k mohutnému zatopeniu banských priestorov. 20 miliónov litrov vody tak vytvorilo pár kilometrov od hlavného mesta Rakúska nevídaný úkaz, ktorý už desaťročia obdivujú turisti z celého sveta.

Priesmyk Grossglockner

Ak nepatríte k aktívnym priaznivcom vysokohorskej turistiky, no i tak si chcete vychutnať ohromné výhľady na rakúske Alpy, potom je priesmyk Grossglockner pre vás tým najideálnejším miestom. 50-kilometrová trasa z dedinky Bruck an der Großglocknerstraße do Heiligenblutu prekonáva v najvyššom bode nadmorskú výšku viac ako 2500 m.n.m. a okrem iného ponúka aj výhľady na najvyšší vrchol Rakúska (s rovnakým názvom Grossglockner). Krásna vyhliadková trasa je, samozrejme, vo výbornom stave, podobne ako iné rakúske cesty. Priesmyk Grossglockner navštevujú dva typy ľudí a je len na vás, ku ktorému sa zaradíte. Motoristi priesmyk navštevujú v skorých ranných, prípadne vo večerných hodinách, kedy sú cesty prázdnejšie a môžu si tak dosýta užiť športovú jazdu. Bežní turisti cestu zaplnia počas celého dňa.

Rozprávkový Hallstatt

Jedno z najpríťažlivejších miest sveta, navyše s impozantnou a bohatou históriou. Mestečko Hallstatt nájdete na brehu rovnomenného jazera asi 70 kilometrov juhozápadne od Salzburgu. Romantická atmosféra, pokoj, krásna príroda a dávnou históriou dýchajúce mesto očarí každého návštevníka. Hallstatt sa preslávil najmä vďaka nálezu soľných baní, ktoré patria medzi najstaršie na svete. Ak je vaším snom pokojný, príjemný a najmä oddychový víkend v Rakúsku, potom si nemôžete vybrať lepšie.





5. najvyššie vodopády sveta

Možno ste o nich doteraz ani nepočuli. Krimmelské vodopády (Krimmler Wasserfälle) sa so svojou impozantnou výškou až 380 metrov zaraďujú v rebríčku najvyšších vodopádov našej planéty na piate miesto (v Európe je to 2.miesto). Ročne ich navštívi viac ako 350-tisíc turistov a nemožno sa im čudovať. Návšteva tejto lokality je spojená s príjemnou, asi 2-hodinovou prechádzkou popri toku riečky Krimmler Ache, ktorá vás dovedie až na samotný vrchol trojstupňových kaskádových vodopádov.

Rakúsky Grand kaňon

Jedna z najdlhších, najužších, najhlbších a najkrajších skalných tiesňav v Alpách. Takéto prírodné bohatstvo ukrýva prírodná rezervácia Ötscher-Tormäuer. Pre dokonalé vyžitie v prostredí rakúskych Álp je táto destinácia snáď najlepšou možnou voľbou. Na svoje si tu prídu bežní i najnáročnejší turisti a prírodnú rezerváciu s nadšením vyhľadávajú aj horolezci. Unikátne výtvory prírody spolu s pestrou faunou a flórou na tomto kúsku Rakúska vytvorili dokonalý raj.





Les meniaci sa na jazero

Jazero Grüner See neďaleko obce Tragöß, ktoré je od augusta do apríla hlboké asi 1 meter, na jar úplne zmení charakter miestnej krajiny. Roztápajúci sa sneh z okolitých hôr totiž spôsobí, že hladina vody stúpne i o niekoľko metrov a z Grüner See sa stáva doslova podmorský svet. Stromy, lavičky, mosty a všetko ostatné končí pod vodou a Grüner See sa stáva potápačským rajom. Práve teraz je tak ten najideálnejší čas, kedy toto miesto navštíviť. Viac o tomto unikátnom mieste nájdete v našom staršom článku.





Zámky, ktoré obľubovala Sissi aj Mária Terézia

Maličká obec Laxenburg na predmestí Viedne leží len hodinku cesty od slovenských hraníc. Známa je najmä vďaka trom zámkom, ktoré tu vystavali Habsburgovci a obec sa tak stala obľúbenou oddychovou destináciou rakúskej smotánky. Laxenburg obľubovala najmä Mária Terézia a neskôr Alžbeta Bavorská, známa ako cisárovná Sissi, ktorá tu strávila aj svoje medové týždne. Okrem historických pamiatok a nahliadnutia do sveta rakúskych panovníkov, tu môžete navštíviť aj miestny park, ktorý v súčasnosti patrí k najlepším ukážkam záhradníctva 18. a 19. storočia na svete.

Schneeberg

Rakúsko = Alpy. Preto v našom zozname nemôže chýbať jeden konkrétny tip na alpskú turistiku. Vybrali sme si pre vás najbližšiu alpskú dvojtisícovku k slovenským hraniciam s názvom Schneeberg. Autom sa sem dostanete za necelé dve hodiny a výstup na vrchol si už vyberiete na základe vlastných schopností. V ponuke je totiž výlet vláčikom z obce Puchberg am Schneeberg až do výšky 1800 metrov, odkiaľ je to na samotný vrchol už len príjemná prechádzka. Pre náročnejších turistov je však lákavejšia trasa z údolia Höllental, ktorá prechádza prekrásnou tiesňavou Weichtalklamm, no trvá podstatne dlhšie, keďže na nej smerom na vrchol prekonávate 1500 výškových metrov.