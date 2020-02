Vyrábali sa v Československu a spáchali aj samovraždu: 11 vecí, ktoré ste nevedeli o kultovom animáku Tom a Jerry

Dokonca aj taká na prvý pohľad obyčajná rozprávka ako Tom a Jerry, môže ľudí rozdeliť do dvoch táborov. V jednom sa stretnú ľudia, ktorí na túto dvojicu (dnes už dôchodcov!) nedajú dopustiť, a tých je podstatne viac. V tom druhom nájdeme odporcov, ktorí tvorcom Toma a Jerryho vyčítajú krutosť. Postavičky sa mlátia v každej epizóde, čo údajne začali opakovať aj deti. Jedno sa však tomuto slávnemu animáku odoprieť nedá: vyrastala na ňom nejedna generácia, pričom si zaslúžila uznanie nielen od detí, ale aj od filmových kritikov.

Celkovo sa natočilo 164 dielov, ktoré napriek nekonečným reprízam divákov nikdy neomrzeli. Užívatelia Česko-Slovenskej filmovej databázy dali tomuto animovanému seriálu hodnotenie 93 percent, čo svedčí o tom, že sa Tom a Jerry aj u nás stretol s nemalým úspechom a obľúbenosťou.

Pri príležitosti 80. výročia odvysielania vôbec prvej epizódy známej dvojice, sme sa rozhodli dať dohromady zopár zaujímavých faktov, ktoré ste o Tomovi a Jerrym doposiaľ možno ani netušili.

Ich tvorcovia majú na konte viacero kultových animákov

„Kontroverzné“ postavičky vznikli už počas druhej svetovej vojny, a to v roku 1940. Za ich vznik vďačíme slávnej režisérskej dvojici William Hanna a Joseph Barbera, ktorých mená sú určite nejednému divákovi známe z ikonických úvodných titulkov. Tom a Jerry však nie sú jediným úspešným výtvorom dvojice spomínaných autorov. Duo má na konte aj ikonické animované produkty ako Medveď Yogi, Šmolkovia, Flintstonovci či „detektívku“ Scooby-Doo.

Pôvodne sa volali úplne inak

Dať postavičkám meno, ktoré má šmrnc, môže byť poriadna fuška. A ani pri dvojici Tom a Jerry to nebolo inak. Čo možno mnohí netušia, pôvodne sa mali volať Jasper a Jinx. Po odvysielaní prvej epizódy, ktorej úspech prekvapil aj samotných tvorcov, sa rozhodli postavičky premenovať.

S nápadom prišiel jeden z animátorov filmového štúdia, ktorý za svoj návrh mien Tom a Jerry získal odmenu 50 dolárov. Keby v tej dobe John Carr vedel, aké kultové mená vymyslel, zrejme by si pýtal omnoho vyšší honorár.

Celkovo sa natočilo 164 epizód

Vôbec prvá epizóda sa do vysielania dostala 10. februára 1940. Pod patronátom pôvodných režisérov Hanna a Barberu vzniklo celkovo 114 epizód (vysielali sa od 10. februára 1940 až do 1. augusta 1958).

Ďalšiu várku v podobe 13 epizód vytvoril Gene Deitch (vysielali sa od 7. decembra 1961 až do 21. decembra 1962), vďaka čomu sa z Toma a Jerryho stal jeden z najúspešnejších animovaných seriálov vtedajšej doby a z tróna popularity zosadil aj iný úspešný produkt – Looney Tunes. Ďalším známym menom, ktoré sa taktiež pričinilo o vznik nových príbehov, bol Chuck Jones. Pod jeho vedením vzniklo ďalších 34 epizód (vysielali sa v období od 27. júla 1963 do 8. septembra 1967), ktoré boli dlhé roky poslednými príbehmi dvojice v televíznom prostredí.

Ďalšie tri „kraťasy“ ale potom vznikli v rokoch 2001 (The Mansion Cat), 2005 (The Karate Guard) a 2014 (A Fundraising Adventure).

Niektoré epizódy vznikali na územi Československa

Nie všetky epizódy Toma a Jerryho vznikali primárne v srdci Hollywoodu. Keď dostal na starosť výrobu 13 epizód Gene Deitch, tucet dielov vznikol v pražskom štúdiu producenta William L. Snydera Rembrandt Films v bývalom Československu.

Štúdio dostalo od MGM rozpočet na jeden diel zhruba 40-tisíc amerických dolárov, čo bolo naozaj veľa, keďže dovtedy pracovali s rozpočtom maximálne 10-tisíc dolárov na čokoľvek, čo vytvorili. Ako Tom a Jerry vyzerali v animácii, ktorá vznikala v Prahe, si môžete pozrieť na ukážke nižšie.

Mysleli si, že to bude prepadák, no získali 7 Oscarov

Po odvysielaní prvého dielu s názvom Puss Gets the Boot boli tvorcovia presvedčení o tom, že seriál nebude mať zmysel vyrábať, pretože téma mačky a myši bola podľa nich už obohraná. Paradoxne, práve prvá časť seriálu sa stretla s takým úspechom, až bola nominovaná na Oscara.

Mimochodom, za celú éru vysielania Toma a Jerryho boli krátke animované skeče na Oscara nominované dokopy 13-krát, pričom 7 cenných sošiek v kategórii Najlepší krátky animovaný film aj získali!

Niekoľko seriálových spin-offov

Samozrejme, úspech Toma a Jerryho bol nafúknutý do obrovských rozmerov. Niet preto divu, že značka produkčného štúdia Metro-Goldwyn-Mayer zarába dodnes a nielen na pôvodných krátkych, ale aj seriálových spin-offoch. Od roku 1975 vzniklo mimo hlavnej línie Tom & Jerry celkovo 5 seriálových pokračovaní.

Tým prvým (v roku 1975) bola séria The Tom and Jerry Show. V rokoch 1980 až 1982 sa vysielal animovaný seriál The Tom and Jerry Comedy Show, po ňom nasledovali série Tom & Jerry Kids (vysielaný v rokoch 1990 – 1993) a Tom and Jerry Tales (vysielaný v rokoch 2006 až 2008), no a zatiaľ poslednou „reinkarnáciou“ známej dvojice je spin-off seriál The Tom and Jerry Show, ktorý sa vysiela dodnes už od roku 2014.

Samozrejme, ako to už vo svete televíznej a filmovej zábavy býva, ani jeden zo spin-offov sa na pôvodné krátke filmy nechytal (a nechytá). Originál je totiž vždy len jeden.

Celovečeráky aj muzikál

Úspech dvojice Tom a Jerry bol natoľko výrazný, že okrem krátkych skečových filmov a seriálových epizód vzniklo aj 14 plnohodnotných filmov. Len jeden z nich sa však dokázal dostať aj na plátna kín. Konkrétne to bol film z roku 1992 v réžii Phila Romana. Ten sa ale s príliš pozitívnymi ohlasmi nestretol, a tak trvalo ďalších 10 rokov, kým sa niekto do dlhotrvajúceho animáku opäť pustil.

Od roku 2002 vzniklo ďalších 13 filmov, no vzhľadom na neúspech prvého celovečerného animovaného filmu, boli tieto určené priamo na video distribúciu.

Už tento rok v období Vianoc by sme sa ale mali dočkať ďalšieho filmového pokusu. Pod réžiou Tima Storyho vzniká hrano-animovaná rodinná komédia, v ktorej by si hlavnú úlohu mala zahrať Chloe Grace Moretz. Žiadne upútavky či informácie ale doposiaľ zverejnené neboli, a tak nie je jasné, čo možno od tohto projektu očakávať. Slovenská distribučná spoločnosť Continental film, ktorá snímku do našich kín privedie, na svojom webe uvádza, že sa jej dočkáme 31. decembra 2020.

Aby toho nebolo málo, tak v roku 2019 mal premiéru aj divadelný muzikál. Toho sa dočkali v Japonsku pod názvom Tom and Jerry: Purr-Chance to Dream pri príležitosti tohtoročných 80. narodenín slávneho animovaného dua.

Seriál musel čeliť viacerým kritikám

Ako sme spomínali v úvode, nie každý bol zo slávneho seriálu nadšený. Mnohí diváci na úspešnom seriáli našli viacero nedostatkov. Tvorcovia boli obvinení napríklad z rasizmu, keďže majiteľkou Toma bola „Mammy Two Shoes“, ktorá bola černoškou. Okrem toho sa ozvali aj viaceré nesúhlasné hlasy, ktoré upozorňovali na neustále bitky, naháňačky a násilie, ktoré boli jadrom celého seriálu.

Tom sa naučil chodiť na dvoch nohách

V prvých častiach seriálu bol Tom ešte typickým kocúrom. Chodil zásadne po štyroch, no tvorcovia sa ho rozhodli postaviť na dve nohy. Zmenili mu trošku výzor, zatiaľ čo provokatér Jerry ostával rovnaký počas celej doby vysielania seriálu.

V jednej epizóde spáchali samovraždu

Nech to znie akokoľvek hrozne, skutočne je to tak. V epizóde Blue Cat Blues Toma trápi zlomené srdce a spolu s Jerrym zúfalo čaká na idúci vlak. Ku koncu počujeme prichádzajúci vlak, pričom nešťastná dvojica ešte stále ostáva na koľajniciach. Ich osud tak bol spečatený práve spáchaním samovraždy.

V dôchodkovom veku

Keby sa dal Tomovi a Jerrymu vdýchnuť život, 10. februára 2020 by oslávili svoje 80. narodeniny. Našťastie sú animovaní a tak sú uchránené pred neľútostným procesom starnutia, no už koncom roka uvidíme na striebornom plátne ich ďalšiu filmovú reinkarnáciu. Treba veriť, že sa tvorcom túto dvojicu podarí v kinách oživiť dostatočne dobre na to, aby sa mohla začať písať ďalšia éra dodnes nesmierne obľúbeného animovaného seriálu.