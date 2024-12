Zvonky štěstí ľudia poznajú už neuveriteľných 40 rokov, pritom takmer nevznikli. Dara Rolins prezradila, ako táto pieseň vznikla

Takto v predvianočnom období hrajú rádiá najmä vianočné skladby. Medzi nimi sa však objavujú aj piesne, ktoré prvotne nevznikli ako sviatočné, no keďže sa svojím obsahom a príjemnou melódiou k tomuto obdobiu hodia, ľudia si ich so sviatkami spájajú. K takýmto skladbám patria napríklad aj Zvonky štěstí.

Článok pokračuje pod videom ↓

Ubehlo už neuveriteľných 40 rokov, odkedy sa Darinka Rolincová spojila s božským Kájom a spoločne naspievali hit, ktorý ulahodil Čechom i Slovákom. Málokto pritom vie, že táto skladba takmer nevznikla, alebo to, že bolo obdobie, kedy Dara túto skladbu nemusela a nechcela s ňou byť viac spájaná. O tejto skutočnosti, a tiež o celom vzniku skladby speváčka najnovšie prehovorila v Reflexe.

Došlo aj k vtipným momentom

Zvonky štěstí sú dnes už evergreenom a ľudia si túto skladbu radi vypočujú počas vianočných sviatkov. Prvýkrát totiž Karel a Darinka túto pieseň spievali v Lucerne v decembri počas Dariných narodenín. „Takže to už vonku sneží a už sú tie Vianoce. Už ich človek cíti vo vzduchu,“ hovorí Dara.

Autormi piesne sú Jiří Zmožek a Zdeněk Rytíř. Jiří Zmožek prezradil, že mu raz zavolali z rozhlasu, či by nenapísal pieseň pre Darinku Rolincovú. „Hovorím, viete čo? Urobíme duet s Gottom,“ spomína autor hudby k piesni Zvonky štěstí.

S piesňou sa navyše spája aj vtipná historka. „Stalo sa, že v jeden moment zavolal Karel Gott mojej mame,“ spomína Dara a vysvetľuje, že si jej mama myslela, že si z nej niekto robí žarty a položila mu. Zavolal však znova a presvedčil ju, že skutočne volá Karel Gott. „Mamu vystrelo. Tá, samozrejme, bola úplne že v šoku. To už bol potom len krôčik k tomu, aby sa to všetko zrealizovalo,“ prezradila speváčka.

Hoci však bol duet dohodnutý, nastal problém a Zvonky štěstí takmer nevyšli. Známy textár totiž zabudol napísať text piesne. Jiří Zmožek vysvetlil, že mu povedal, že musí text doniesť do stredy, pričom len o deň neskôr sa mal zastaviť Karel Gott u Jiřího, aby si vypočul hotovú skladbu. Mal tak len dva dni na to, aby vytvoril tento hit.

Skladateľ si zaspomínal na Karlovu prvú reakciu na túto skladbu, pričom spevák očividne nebol upozornený na to, že to bude duet v pravom slova zmysle a obaja s Darou budú mať rovnaký podiel textu. „Karle, to je duet. Vy sa tam budete striedať,“ Zmožek spomínal, ako mu vysvetľoval. Najviac v šoku bol však Gott z časti „Spievanie. Spívaní. Krásne znie. Krásne zní.“ Skladateľ spomína: „Ako som to dospieval, tak on sa ku mne otočil a povedal mi ‚Snáď si nemyslíš, že jej budem odpovedať.‘ A tým skončil tréning na Zvonky štěstí.“

Nakoniec sa však Karel s touto skutočnosťou zmieril a skladba vyšla aj v nemčine. Všetci zúčastnení na nahrávaní pritom obdivovali Darinu profesionalitu a talent. „Pamätám si, že Karel bol na mňa pyšný, akoby bol môj vlastný otec,“ prezradila Dara.