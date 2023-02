Zvláštnych objektov na oblohe pribúda. Rumunsko zaznamenalo vo svojom vzdušnom podozrivý balón

Monitorovací systém rumunských vzdušných síl zaznamenal nad juhovýchodom Rumunska lietajúci objekt, ktorý sa javil ako meteorologický balón. V utorok to oznámilo rumunské ministerstvo obrany, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.

Do oblasti vzlietli desať minút po upozornení systému dve stíhačky MiG-21, ktoré však prítomnosť objektu vo vzdušnom priestore nedokázali potvrdiť, uviedol rezort obrany. Dodal, že balón letel v nadmorskej výške 11 000 metrov.

Romania detects suspicious weather balloon in its airspace, ministry says https://t.co/BhSFDkxIal pic.twitter.com/aXWY3piQoS

— Reuters (@Reuters) February 14, 2023