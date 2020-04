Zverejnili rebríček krajín, ktoré sa z pandémie koronavírusu zotavia najskôr

Mnohé krajiny práve prežívajú mimoriadne náročné obdobie. Vedci sa však nezaoberajú len hľadaním lieku či vakcíny, ale aj ďalšími aspektmi koronavírusu. Zaujíma ich napríklad aj to, ktoré krajiny sa po skončení pandémie zotavia najskôr.

Na prvých priečkach sú Nórsko a Dánsko

Koronavírus je v mnohých aspektoch ešte stále jedna veľká neznáma. Ľudia majú strach nielen z nákazy, ale aj z neistoty. Krajiny totiž zaviedli prísne opatrenia, ktoré majú zabrániť šíreniu koronavírusu, tie však majú závažný dopad na ekonomiku. Ako informuje BBC, spoločnosť FM Global preto využila tzv. globálny index reziliencie, ktorý hodnotí faktory, ako napríklad politická stabilita krajiny, miera korupcie či transparentnosť. Do výskumu bolo zapojených 130 krajín, pričom odborníci brali do úvahy aj to, aká bola reakcia danej krajiny na začiatok pandémie.

Na prvej priečke sa ocitlo Nórsko a v tesnom závese za ním zas Dánsko. Môže za to najmä nízka úroveň korupcie, ale aj to, že keď sa svetom začal šíriť koronavírus, krajina promptne zareagovala a zaviedla potrebné opatrenia. Napríklad, školy, malé obchody a hraničné priechody sa zatvárali ešte v čase, keď bolo v krajine stále len málo prípadov ochorenia. Zavedené opatrenia sú efektívne aj preto, lebo obyvatelia krajiny dôverujú autorite a v záujme dosiahnutia cieľa dokážu spolupracovať. Ľudia cítia morálnu povinnosť dodržiavať nariadenia, aby chránili nielen seba, ale aj ostatných občanov. Dánsko má okrem iného výhodu aj v tom, že farmaceutickému priemyslu sa tu darí dobre.

Slovensko obsadilo 29. miesto

V zozname krajín na popredných priečkach sa ocitol aj Singapur, obsadil 21. miesto. Podobne ako v Dánsku, aj tu je nízka úroveň korupcie, ľudia svojej vláde dôverujú a opatrenia proti šíreniu koronavírusu boli zavedené skoro. Samozrejme, aj v krajinách, ktoré obsadili popredné priečky sa nájdu ľudia, ktorí nariadenia nedodržiavajú, v Singapure im však napríklad odoberajú cestovné pasy či udeľujú iné sankcie.

Okrem toho, každá krajina závisí od ďalších. Aj keď sú teda Dánsko a Nórsko na prvých miestach, ich odolnosť a schopnosť opäť sa po kríze postaviť na nohy bude do istej miery závisieť od opatrení iných krajín. Do zoznamu bolo zaradené aj Slovensko a obsadilo 29. priečku. Na posledných miestach sa ocitli Venezuela a Haiti.