Španielske mestečko sa odrezalo od sveta. Zastavilo tým šírenie koronavírusu

Väčšina z nich odporúča neopúšťať domácnosť, ak to nie je nevyhnutné, nosiť rúška a dodržiavať prísnu hygienu rúk. Aj v rámci krajín sa však nájdu oblasti, ktoré si odporúčania prispôsobia. Napríklad, španielske mestečko sa rozhodlo celkom odrezať od sveta, aby sa šírenie koronavírusu zastavilo.

Mestečko sa odrezalo od sveta

Ako informuje portál CNN, mestečko nachádzajúce sa na juhu Španielska, Zahara de la Sierra, sa rozhodlo odrezať sa od sveta. Kedysi sa opevnené mestečko dokázalo veľmi efektívne brániť pred nepriateľmi a dokáže to aj dnes. V súčasnosti je však nepriateľ neviditeľný. Počnúc 14. marcom sa mestečko úplne odrezalo od sveta. Starosta Santiago Galván ponechal otvorenú len jednu z piatich prístupových ciest.

Španielsko zažíva v súčasnosti kvôli pandémii koronavírusu krušné časy, chorých aj mŕtvych sú tisícky. V Zahare de la Sierra sa však v priebehu dvoch týždňov nenakazil ani jediný z 1 400 obyvateľov. Obyvatelia svojho starostu plne podporujú a nariadenia dodržiavajú všetci, starí aj mladí. Až štvrtinu obyvateľov tvoria ľudia vo veku nad 65 rokov a aj keď v okolitých mestách sa už vyskytli prvé prípady nákazy, dokonca aj úmrtia, Zahara de la Sierra sa úspešne bráni.

Esta población del sur de España se separó del mundo exterior (y del coronavirus). No ha habido un solo caso de covid-19 entre sus 1.400 habitantes.

https://t.co/dSp8Up5Bys — CNN en Español (@CNNEE) April 5, 2020

V meste nie je ani jediný prípad nákazy

Nariadenie musia rešpektovať všetci, dokonca aj turisti. CNN píše, že v prvých dňoch sa do mesta chcelo dostať niekoľko francúzskych a nemeckých turistov, mesto ich však odmietlo. Jediný vjazd do mesta strážia policajti, všetci prichádzajúci prechádzajú prísnou kontrolou a následnou dezinfekciou.

Starosta dodáva, že nevie, do akej miery sú opatrenia efektívne, obyvatelia však majú istotu, že do mesta nevkročí nikto cudzí. Navyše, mesto prechádza dvakrát týždenne riadnou dezinfekciou. Miestne ženy zas pracujú 11 hodín denne, aby zabezpečili dodávku potravín a liekov ľuďom, ktorí to potrebujú. Mesto sa stará aj o miestne reštaurácie a obchody, ktoré sú závislé od turizmu. Aj keď priznáva, že bude potrebovať finančnú pomoc od štátu, načrelo do zásob a pomáha obchodníkom s platením daní a s poplatkami za energie.