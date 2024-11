Zuzana Vačková drží v rukách veľký triumf. Toto je jej tajomstvo, ako si z urážok nerobiť ťažkú hlavu

Herečka a influencerka vie, ako na ľudí, ktorí majú neustále problém s jej osobou. Aj preto si ju mnohí fanúšikovia obľúbili. Na sociálnej sieti sa prezentuje ako osoba s nadhľadom a humorom, ktorá si poradí s akýmkoľvek hejtom alebo kritikou. Uvedomuje si totiž jednu vec, vďaka ktorej možno povedať, že je priam odolná voči takýmto ľuďom.

Berie ich s nadhľadom

Nie vždy však Zuzana Vačková, ktorá sa stala populárnou aj vďaka účinkovaniu v seriáli Panelák, bola tou osobou, akou je teraz. Kedysi si hejty brala veľmi k srdcu. Našťastie, dnes ich berie s nadhľadom a má na ne určitý názor, ako povedala v rozhovore pre kanál Vidadu.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Zuzana Vackova (@zuzanavackova)



„Samozrejme, bola som v období, keď sa ma nejaké urážky dotýkali, alebo keď mi niekto napísal, že „ty si stará, tučná, nikto o teba nezakopne, tvoja hviezda zhasla.“ Jasné, že sa to nečíta úplne príjemne, ale viem, že sa to netýka vôbec mňa, lebo každý sme taký, aký sme. Aby mi niekto nadával za to, aké mám okuliare na očiach? Aj vy máte okuliare a ako vám svedčia,“ povedala herečka.

Považuje ich za slabých jedincov