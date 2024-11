Zuzana Plačková bez okolkov povedala, koľko zarába. Z tej sumy sa vám zatočí hlava, prezradila, odkiaľ má toľko peňazí

Ak sa konverzácia stočí k zárobkom tejto influencerky, mnohým najprv napadne jej sieť kaviarní, obzvlášť, keď Plačková často čelí rôznym bizarným situáciám. Napríklad sme vás v článku informovali, ako v čase, keď bola na dovolenke, zlodeji využili jej neprítomnosť a ukradli jej z prevádzky vaky a matrace na sedenie.

Ako zachytil portál Nový Čas pre ženy, keď ide o neprajníkov, Zuzana Plačková si s nimi vie hravo poradiť. Nedávno totiž dostala správu, v ktorej ju niekto obvinil, že peniaze má od partnera a že má šťastie, že jej toleruje to, ako si ich vo veľkom užíva. Plačková sa totiž netají luxusnými dovolenkami, oslavami, či outfitmi. Rovnako úprimná však bola, aj keď sa rozhodla uviesť veci na pravú mieru.

Koľko v skutočnosti zarába?

Podnikateľka a influencerka má naozaj zaujímavý život. Svojich sledovateľov berie na rôzne exotické miesta a ukazuje im rôzne stránky seba samej. Ako sa však ukázalo, na sociálnych sieťach ju nesledujú len ľudia, ktorí by jej tento život priali. Keď totiž pridala fotografiu z pláže, jedna žena sa jej na ňu rozhodla zareagovať nechutnou správou.

„Je zaujímavé, ako dokážete využiť svoje vyšu*ané prachy. Toto naozaj obdivujem. Hlavne partnera, ktorý to dokáže prehrýzť. Majte krásny život,“ napísala Zuzane správu žena, ktorej sa očividne pohľad na Plačkovej luxusný život zunoval a potrebovala si do nej kopnúť. Určite v tej chvíli netušila, že sa jej správa dostane na verejnosť, keďže ju podnikateľka zdieľala vo svojom príbehu spolu so svojou odpoveďou.

„Vyšu*ané prachy? Pani zlatá, ja vlastním 5 úspešných kaviarní, 10 e-shopov, kde kúpite moje produkty, salón krásy, obchod s detským oblečením a produktami a do toho všetkého robím reklamy pre firmy na Instagrame… Ozaj si myslíte, že osoba, ktorá zarobí cez 100-tisíc € mesačne má potrebu, ako ste nazvali, šu*ať za prachy?“ odpísala jej Plačková na rovinu.

Po tom, ako svoju odpoveď prezdieľala vo svojom príbehu, pridala k nemu ďalšiu poznámku: „Keby som robila ku*vu, tak mám 3 domy v Dubaji, a nielen byty.“