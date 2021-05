Hygienici ďalšie potvrdenia o očkovaní nevydávajú. Skontrolujte si ho, musí obsahovať jednu kľúčovú vec

Regionálne úrady verejného zdravotníctva aktuálne nemajú kompetenciu vydávať potvrdenia o očkovaní proti ochoreniu COVID-19 ani medzinárodné očkovacie preukazy. TASR o tom informovala hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva Daša Račková.

“V súvislosti s potvrdením o očkovaní proti ochoreniu COVID-19 vydáva takýto doklad napríklad vakcinačné centrum, kde je osoba očkovaná. Medzinárodný očkovací preukaz v Slovenskej republike štandardne vydávajú centrá pre cudzokrajné choroby,” uviedla. Zelené pasy, ktoré sú reakciou na pandémiu ochorenia COVID-19, sú podľa ÚVZ SR v súčasnosti v štádiu riešenia na nadrezortnej úrovni.

Čo musí obsahovať potvrdenie o vakcinácii?

Keď teda prídete do vakcinačného centra a prejdete registráciou, dotazníkom a očkovaním, dostanete do rúk dôležitý dokument a to potvrdenie o tom, že ste boli zaočkovaný. V tomto doklade sú uvedené vaše osobné údaje, meno lekára, ktorý očkovanie vykonal a tiež informácie o vakcíne, ktorú ste dostali s presným názvom vakcíny, výrobcom aj šaržou. Čo je ale ďalej dôležité, je QR kód, ktorý sa v tomto dokumente nachádza.

Ešte minulý týždeň minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský informoval, že tento kód musí byť na všetkých potvrdeniach, ktoré vakcinačné centrá vydajú. Ak sa tam nenachádza, je to problém a rezort sa situáciou bude zaoberať. Prečo je ale tento kód dôležitý?

QR kód obsahuje rovnaké informácie, aké máte aj na potvrdení, no v digitálnej forme. Na základe neho vám môže byť vyhotovený tzv. zelený preukaz, alebo ak chcete COVID pas, s ktorým bude jednoduchšie cestovanie do zahraničia. Krajiny Európskej únie majú vôľu a snahu zaviesť digitálne zelené preukazy, takzvané COVID pasy, už 15. júna. Uviedol to v utorok štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí SR Martin Klus (SaS) po skončení rokovaní Rady EÚ pre všeobecné záležitosti v Bruseli.

Zelené preukazy nie sú to isté ako žlté medzinárodné preukazy

Zelené preukazy však nie sú to isté ako žlté medzinárodné očkovacie preukazy, no napriek tomu, ak taký vlastníte, môžete si tam nechať zapísať aj vakcináciou proti ochoreniu COVID-19. “Netreba si to však mýliť”, informuje Klus na svojom Facebooku.

Zelený pas by mal umožniť cestovanie po EÚ. Nachádzať sa v ňom môžu rôzne informácie a to napríklad, či máte za sebou jednu alebo dve dávky vakcíny, či ste ochorenie prekonali v určenej lehote alebo či ste absolvovali antigénový či PCR test. Tento preukaz bude zadarmo, no zatiaľ presne nevieme, aký úrad ho bude vydávať. Jedno je však isté, vydajú vám ho len v prípade, že máte na potvrdení OQ kód. Túto informáciu potvrdil minister Lengvarský ešte minulý týždeň.

DLHO OČAKÁVANÉ 📲 DIGITÁLNE „ZELENÉ“ CERTIFIKÁTY, TEDA TZV. COVID PASY NIE SÚ ANI NEBUDÚ ❌ TO ISTÉ AKO „ŽLTÝ“… Uverejnil používateľ Martin Klus Pondelok 10. mája 2021

“Mala by to byť mobilná či digitálna aplikácia, ktorá bude voľne stiahnuteľná. Na základe aplikácie bude vytvorená databáza, prostredníctvom ktorej budú vedieť vyhodnotiť, napríklad na hraniciach, v prístavoch, či reštauráciách či osoba spĺňa požadované pravidlá – či je zaočkovaná, otestovaná alebo či prekonala ochorenie COVID-19 a má imunitu,” informuje Klus.

Do žltého medzinárodného očkovacieho preukazu vakcínu proti covid-19 necháte zapísať tak, že najskôr zájdete za lekárom ambulancie cestovnej medicíny, ktorý vám preukaz vydá. Tam zaznamená všetky potrebné údaje a dostanete pečiatku očkovacieho centra registrovaného WHO. Samotné tlačivo Medzinárodný očkovací preukaz je možné zakúpiť v papiernictve, ale záznamy vyplňuje lekár, pri povinných očkovaniach ideálne lekár z ambulancie cestovnej medicíny, s čím bývajú spojené aj poplatky. Ich zoznam nájdete tu.