Zomrela slávna Mačacia žena, ktorú svet pozná pre jej plastické operácie: Osudnou sa jej stala táto vec

Šoubiznis a umelecký svet na začiatku roka zasiahla smutná správa o smrti 84-ročnej Jocelyn Wildenstein, ktorá bola celebritou známou najmä vďaka svojim početným plastickým operáciám. Jej tvár mnohým pripomínala mačku a dostala preto prezývku Mačacia žena.

Jocelyn Wildenstein zomrela 1. januára 2025 v jednej zo svojich nehnuteľností v Paríži. Dôvodom jej smrti má byť podľa dostupných informácií pľúcna embólia, píše CNN. Otázny jej aj skutočný vek Mačacej ženy, jej dátum narodenia je totiž len ťažko vypátrateľný.

Otázny vek

Niektoré zdroje tvrdia, že mala 79 rokov, no väčšina sa prikláňa práve k 84. V rokoch 1978 až 1999 bola vydatá za miliardára a obchodníka s umením Aleca Wildensteina. So svojím posledným partnerom, o 27 rokov mladším Lloydom Kleinom, tvorila pár od roku 2003, no dvojica sa nikdy nezobrala.