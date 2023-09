Zomrel herec David McCallum: Hral v seriáli NCIS – Námorný vyšetrovací úrad

Vo veku 90 rokov zomrel v pondelok britský herec David McCallum, známy z televíznych seriálov The Man From U.N.C.L.E. a NCIS – Námorný vyšetrovací úrad. Herec skonal prirodzenou smrťou v nemocnici v New Yorku, obklopený členmi rodiny. TASR správu prevzala z agentúry AP.

„David bol nadaný herec a milovali ho mnohí na celom svete. Viedol neuveriteľný život a jeho odkaz bude žiť navždy prostredníctvom jeho rodiny a… filmu a televízie,“ uvádza sa vo vyhlásení stanice CBS.

McCallum sa narodil v roku 1933 v škótskom Glasgowe. Účinkoval vo filmoch ako Skaza Titanicu (1958), Veľký útek (1963) a Najväčší príbeh všetkých čias (1965).

Známym sa stal najmä úlohou v zmienenom špionážnom seriáli The Man From U.N.C.L.E. zo 60. rokov 20. storočia, kde sa objavil po boku Roberta Vaughna. Za rolu tajného agenta získal dve nominácie na cenu Emmy.

Od roku 2003 McCallum účinkoval v seriáli NCIS – Námorný vyšetrovací úrad. Stvárnil v ňom patológa Donalda „Duckyho“ Mallarda. Herec na margo postavy povedal, že Ducky s okuliarmi a motýlikom vyzeral podľa neho „trochu hlúpo, ale bola to skvelá zábava.“