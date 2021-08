Zobral nôž a odsekol si vlastný penis. Lekárom sa ho podarilo zachrániť, dokonca môže mať aj erekciu

Po príchode na miesto čakal záchranné zložky skutočne šokujúci prípad. V dome totiž našli v bezvedomí muža, ktorý si počas psychotickej epizódy kuchynským nožom odsekol svoj vlastný penis. Našťastie, lekárom sa ho podarilo prišiť späť na miesto. Mužov orgán bol po prišití dokonca plne funkčný.

Penis si odrezal kuchynským nožom

Záchranné zložky našli 34-ročného muža z britského Birminghamu v zlom stave. Jeho meno uverejnené nebolo, štúdia publikovaná v časopise British Medical Journal Case Reports však informovala, že trpel paranoidnou schizofréniou. V rámci psychotickej epizódy sa o samovraždu pokúsil vskutku bizarným spôsobom. Kuchynským nožom si odrezal vlastný penis. Okrem toho, na rôznych častiach tela si sám spôsobil bodné poranenia.

Mužov penis sa však zdravotníkom podarilo zachrániť. Okamžite dali orgán do nádoby s ľadom a muža previezli do nemocnice. Hrozilo však, že sa to nepodarí a muž skončí bez penisu. V čase, keď ho zdravotníci našli a resuscitovali, bol už totiž orgán od tela oddelený po dobu 23 hodín (ide zatiaľ o najdlhší zaznamenaný čas, kedy bol orgán oddelený od tela a nebol zásobovaný krvou, no podarilo sa ho prišiť). Predchádzajúce štúdie ukázali, že aby boli šance na úspešné prišitie orgánu k telu čo najvyššie, je potrebné, aby orgán nebol od tela oddelený viac ako 15 hodín.

Lekári penis prišili tak, že mužovi vzali časť žily z ruky, aby tak obnovili tok krvi, píše portál Daily Mail. Aby mohol močiť, museli mu zaviesť katéter. Dva týždne strávil muž na bežnom nemocničnom oddelení, počas tohto obdobia musel užívať silné antibiotiká. Následne bol odovzdaný do rúk psychiatrom.

Po 6 týždňoch sa mu vrátila aj spontánna erekcia

Katéter lekári odstránili až mesiac po tom, čo bol muž prepustený z nemocnice. Po celý čas si musel orgán ošetrovať antiseptickými roztokmi, aby sa vyhol nebezpečnej infekcii. V takýto úspech však lekári snáď ani nedúfali. Už 6 týždňov po operácii sa mužovi do penisu opäť vrátil cit a dokonca zažil aj spontánnu erekciu.

Nezaobišlo sa to však bez komplikácií. O niekoľko mesiacov neskôr musel muž podstúpiť ďalšiu operáciu. Počas nej mu lekári museli prišiť na penis kožný štep, na orgáne sa totiž objavilo nekrotické, odumierajúce tkanivo, ktoré bolo nutné odstrániť. Zatiaľ nie je jasné, či pacient bude potrebovať aj ďalšie zákroky.

Lekári dúfajú, že štúdia pomôže ďalším pacientom, ktorí z akýchkoľvek dôvodov prišli o penis. Neraz totiž lekári odmietli prišiť späť orgán, ktorý bol od tela oddelený dlhšie ako 15 hodín. Tento muž je však dôkazom toho, že sa to dá, pričom orgán môže byť opäť po čase plne funkčný.