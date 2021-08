Mužovi rozožierala telo mäsožravá baktéria. Surové ustrice ho takmer stáli život

Mnohí z nás si nedokážu ani len predstaviť, že by mali dať do úst ustricu. Iní ju však považujú za delikatesu, ktorú si doprajú vždy, keď sa naskytne príležitosť. Tento muž si však najbližšie veľmi dobre premyslí, či chce naozaj jesť ustrice. Takmer ho to totiž stálo život.

Surové ustrice ho takmer stáli život

Muž z americkej Indiany sa ocitol v nemocnici v život ohrozujúcom stave po tom, čo jedol surové ustrice a telo mu začala rozožierať mäsožravá baktéria. 50-ročný Patrick Baker si kúpil ustrice v obchode. Po niekoľkých dňoch začal pociťovať príznaky podobné chrípke. Začali ho však bolieť nohy a vyvinuli sa mu na nich bolestivé fialové pľuzgiere.

Patrick bol okamžite prevezený do nemocnice, kde mu lekári určili šokujúci diagnózu – nekrotizujúcu fasciitídu, píše portál Live Science. Je to extrémne nebezpečná bakteriálna infekcia, ktorá ničí tkanivo, ale aj svaly. Lekári museli muža okamžite operovať a odstrániť všetko napadnuté tkanivo, aby sa infekcia nešírila ďalej.

Infekciu spôsobuje mäsožravá baktéria Vibrio vulnificus, ktorá sa vyskytuje vo vodách na pobreží a najrozšírenejšia je v období medzi májom a októbrom, kedy je voda najteplejšia. Človek sa môže baktériou nakaziť po konzumácii nedostatočne tepelne upravených mäkkýšov, vrátane ustríc, informuje CDC. K nákaze však môže dôjsť aj vtedy, ak má človek na tele otvorené rany a kúpe sa v slanej vode, kde sa baktéria vyskytuje alebo je otvorená rana vystavená tekutinám vytekajúcim z mäkkýšov.

Ešte stále mu môže hroziť amputácia

Len v Spojených štátoch amerických zapríčiní mäsožravá baktéria ročne až 80 000 úmrtí, pričom v priemere 100 ľudí každoročne na následky ochorenia zomrie.Ak je priebeh ochorenia mierny, pociťuje človek nevoľnosť, má hnačku a zvracia, pričom príznaky zvyčajne odznejú do 3 dní. V niektorých prípadoch však môže dôjsť k infekcii cievneho systému a na tele človeka sa tvoria bolestivé lézie. V extrémnych prípadoch je nevyhnutné aj amputácia končatín.

Ohrození sú najmä ľudia, ktorí majú oslabený imunitný systém, ale aj tí, ktorí trpia chronickými ochoreniami pečene. Bakerov stav bol naozaj vážny, lekári sa obávali, že to neprežije. Tri týždne musel byť pripojený na prístroje. Ani po prebudení však Patrickova budúcnosť nie je celkom istá. V súčasnosti podstupuje rehabilitácie, no ešte stále mu môže hroziť amputácia nôh. Lekári však dúfajú, že sa tak nestane. Odborníci odporúčajú, aby sa ľudia vyhýbali konzumácii surových mäkkýšov a aby sa nekúpali v slanej vode, ak majú na tele otvorené rany.