Zo záberov budete mať zimomriavky. Davida Blainea vyniesli do výšky 7 500 metrov héliové balóny

Tentokrát sa rozhodol, že svojím kúskom divákom vyrazí dych. Za pomoci héliových balónov sa vzniesol do výšky viac ako 7 500 metrov.

Na vzlet sa pripravoval 10 rokov

David Blaine je známy ako muž, ktorý sa nebojí ničoho. Napríklad, v roku 2015 si zaplával v rieke Hudson, pričom bola taká zima, že okolo neho plávali ľadové kryhy. Ako informuje portál New York Post, tentoraz to dokázal tým, že sa pripútal k 52 špeciálnym héliovým balónom a vzniesol sa do výšky vyše 7 500 metrov. Mnohí jeho kúsok prirovnávajú k rozprávke Hore, iným však pri pohľade na iluzionistu vstávali vlasy dupkom.

Blaine sa vznášal nad arizonskou púšťou a balóny ho niesli do výšky rýchlosťou 150 metrov za minútu. Ako píše portál Unilad, vo výške takmer 250 metrov si Blaine pripol padák, otvoril ho až keď dosiahol výšku viac ako 7 500 metrov. Našťastie, kaskadérsky kúsok sa vydaril a Blaine celý a zdravý pristál späť na púšti.

Do dychberúceho predstavenia vložil Blaine množstvo úsilia a celý tím ľudí sa staral o to, aby boli let aj pristátie maximálne bezpečné. Nepokúšajte sa preto tento trik zopakovať doma za žiadnych okolností. Blaine si musel počas celého letu monitorovať hladinu kyslíka krvi, aby nedošlo ku hypoxii a na let balónmi sa údajne pripravoval až 10 rokov. Iluzionista absolvoval vaše 500 zoskokov z lietadla, získal licenciu na lietanie teplovzdušným balónom a musel sa naučiť aj čo-to o meteorológii, najmä o smerovaní vetra.

Iluzionistu inšpiroval francúzsky film

Blaine bol počas celého letu v spojení so svojím tímom pomocníkov, najmä však s dcérou Dessou, ktorá ho po celý čas povzbudzovala a bola mu oporou. Výstup, od vzletu až po pristátie, trval iluzionistovi približne hodinu. Pre New York Post sa Blaine vyjadril, že ku kaskadérskemu kúsku ho inšpiroval francúzsky fantasy film The Red Balloon (Červený balón), v ktorom sa chlapec priviazaný balónom vznáša ponad Paríž.

#DavidBlaineAscension is beyond anything that I could’ve imagined. It’s also really complex so it will now take place in Arizona. I’m hoping to ascend in a few days, so set a reminder to get notified when I take off. https://t.co/bVy2WU5kvM pic.twitter.com/JY3p2iQZeZ — David Blaine (@davidblaine) August 30, 2020

Neskôr ho jeho priateľ nakreslil na niekoľkých obrázkoch, ako sa za pomoci balónov vznáša preč. Blaine dodáva, že vznášanie sa za pomoci héliových balónov bol jednoducho jeho celoživotný sen, ktorý si po rokoch čakania a príprav mohol konečne splniť. Pôvodne sa chcel Blaine vzniesť ponad rieku Hudson a poputovať tak z New Jersey do New Yorku. Plán však musel kvôli nepredvídateľným poveternostným podmienkam zrušiť a presunúť sa do púšte.