Obrovský výbuch metánu na Sibíri vytvoril gigantický kráter. Má až 50 metrov

Obrovskú dieru najprv spozoroval televízny štáb letiaci helikoptérou okolo. Keď ju išli bližšie preskúmať, objavili tiež kusy ľadu a skál odhodené stovky metrov od miesta epicentra.

Nie je jasné, kedy sa diera vytvorila a čo stálo za jej vznikom. Mnohí odborníci však poukazujú na klimatické zmeny a topenie permafrostu. V skutočnosti sa už našlo 17 podobných dier v regióne Jamal na severozápade Ruska, informuje portál Science Alert.

Nájdený kráter má priemer 50 metrov a ide tak o najväčšiu takúto objavenú dieru, informuje portál Siberian Times.

Keď sa pod pôdou nahromadí metán, zem akoby napuchne, keďže plyn ju tlačí hore. Akonáhle je už tlak neúnosný dôjde k výbuchu a uvoľneniu plynu.

Giant new 50-metre deep ‘crater’ opens up in Arctic tundra. Blocks of soil and ice thrown hundreds of metres from epicentre of the funnel at the Yamal peninsula https://t.co/2fTA8GZRS4 #YamalFunnels2020 pic.twitter.com/t5CJRVwuRS

— The Siberian Times (@siberian_times) August 29, 2020