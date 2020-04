Znečistené ovzdušie môže zvýšiť riziko úmrtia na COVID-19

Vysoká úroveň znečistenia ovzdušia môže zvýšiť riziko úmrtia v dôsledku ochorenia COVID-19. Naznačujú to dve štúdie, jedna z USA a druhá vedcov z Talianska a Dánska, o ktorých informuje spravodajský portál BBC.

Podľa štúdie Francescy Dominici z Harvardovej univerzity bola v Spojených štátoch miera úmrtnosti na COVID-19 o 15 percent vyššia v oblastiach, kde v rokoch pred pandémiou zaznamenali dokonca aj menší nárast znečistenia ovzdušia jemnými prachovými časticami. Tie už pred pandémiou odborníci spájali s rôznymi zdravotnými problémami ako infekcie dýchacích ciest a rakovina pľúc.

„Vzorce úmrtnosti v dôsledku COVID-19 vo všeobecnosti kopírujú vzorce v oblastiach s vysokou hustotou obyvateľstva aj s vysokou mierou vystavenia pevným časticiam PM2,5,“ uvádza sa v štúdii.

Hoci daná štúdia ešte neprešla recenzným hodnotením, podľa epidemiologičky Annette Peters z Univerzity Ludwiga Maximiliana v Mníchove jej závery sú „v súlade s predchádzajúcimi správami o hospitalizáciách a úmrtnosti v dôsledku zápal pľúc“. „Je to jedna z prvých štúdií, ktorá dokazuje naše podozrenie a hypotézu, že vážnosť infekcie COVID-19 môže byť zvýšená znečistením ovzdušia pevnými časticami,“ uviedla pre BBC.

Regióny s horšou kvalitou ovzdušia mali vyššiu úmrtnosť

Štúdia odborníkov z univerzity v talianskej Siene a dánskej Aarhuskej Univerzity poukazuje na možné spojenie medzi úmrtiami na COVID-19 a vysokými úrovňami znečistenia ovzdušia v severnom Taliansku. Regióny Lombardsko a Emilia Romagna mali zhruba 12-percentnú smrtnosť, zatiaľ čo zvyšok Talianska 4,5 percenta.

„Vysoká úroveň znečistenia v severnom Taliansku by sa mala považovať za ďalší faktor vysokej miery úmrtnosti zaznamenanej v tejto oblasti,“ uvádzajú vedci v štúdii s tým, že do úvahy by sa však mali brať aj obyvateľstvo, vek ľudí, rôzne systémy zdravotníctva a rozdiely v tom ako jednotlivé regióny vedú prevenciu.

Maria Neira zo Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pre BBC uviedla, že krajiny, ktoré majú vysokú úroveň znečistenia, mnohé v Latinskej Amerike, Afrike a Ázii, by mali posilniť svoju prípravu na pandémiu. „Na základe našej databázy urobíme mapu najviac znečistených miest, aby sme podporili vnútroštátne orgány v týchto regiónoch, aby mohli zodpovedajúcim spôsobom pripraviť svoj plán reakcie na epidémiu,“ povedala.

V krajinách s vysokou mierou znečistenia mali pacienti so súvisiacimi skrytými problémami vážnejší priebeh ochorenia COVID-19. Podľa niektorých odborníkov z oblasti zdravotníctva je však ešte skoro na preukázanie priameho vzťahu medzi znečistením ovzdušia a COVID-19.