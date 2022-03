Prezývajú ho Mariupoľský mäsiar. Bezcitný Mikhail Mizintsev je zodpovedný za bombardovanie nemocníc a škôl

Celý svet sa v súčasnosti pozerá na ruského prezidenta Putina. Jeho konanie je ťažko pochopiteľné, viedlo k stratám mnohých životov, vrátane žien a detí. Jedným z ľudí, ktorí vydávajú pokyny na útok, je aj Mikhail Mizintsev. Práve on mal vydať príkaz na bombardovanie pôrodnice či školy. Vyslúžil si prezývku Mariupoľský mäsiar.

Ruský generálplukovník Mikhail Mizintsev je podľa všetkého človek, ktorý vydal povel na zbombardovanie Mariupoľa. Podľa portálu Daily Mail sa postaral o to, aby ľudia nemali prístup k vode, jedlu a energiám a tento stav pretrváva už mesiac. Následkom neľútostných útokov a obliehania prišlo o život už množstvo civilistov, vrátane žien a detí.

Mizintstev od roku 2014 pôsobí ako riaditeľ Ruského národného centra pre obranu a podarilo sa ho identifikovať ako človeka, ktorý je zodpovedný za operácie v Mariupole. Ako informuje portál Reuters, ukrajinských vojakov vyzval, aby okamžite zložili svoje zbrane a vzdali sa. Dodal, že v Mariupole zavládla vážna humanitárna kríza, no je ochotný prisľúbiť, že každý, kto sa dobrovoľne vzdá, sa bezpečne dostane z mesta preč.

Keď sa vojaci odmietli vzdať a Rusku poslali odkaz, že zloženie zbraní neprichádza do úvahy, rozhodol sa Mizintsev konať. Mariupoľ utrpel od začiatku invázie obrovské škody, v meste je uväznených 400 000 ľudí takmer bez zásob jedla, vody a bez energií. Infraštruktúra bola zničená takmer úplne, 90 % budov v meste je úplne zničených alebo poškodených.

Moskva sa ponúkla, že vytvorí humanitárne koridory, vďaka ktorým môžu civilisti z mesta bezpečne odísť. Podľa ukrajinských politikov je to však len manipulácia. Aj keď totiž Rusi prisľúbili bezpečné koridory, generáplukovník následne vydal príkaz bombardovať pôrodnicu a ďalšie objekty, v ktorých sa nachádzali tehotné ženy či matky s deťmi, píše New York Post.

Po bombardovaní nemocnice prišla o život žena vo vysokom štádiu tehotenstva. Po Mizinstevovom príkaze zhodili ruské vojská bombu aj na divadlo. Z dvoch strán budovy pritom bol na chodníku viditeľný obrovský nápis „deti“. Množstvo z nich ostalo pochovaných pod troskami divadla. Zatiaľ nie je známy presný počet obetí, ktoré útok na divadlo neprežili, odhaduje sa však, že sa ich počet vyšplhá k niekoľkým stovkám.

Ulice Mariupoľa sú zas plné tiel ľudí, ktorých v súčasnosti nemá kto a ako pochovať. Mizinstev si za svoje konanie vyslúžil prezývku Mariupoľský mäsiar a právnička z oblasti ľudských práv Oleksandra Matviichuk trvá na to, že by mal byť obvinený z páchania vojnových zločinov.

Samozrejme, Rusi nie sú ochotní pripustiť, že sú za zverstvá zodpovední oni. Podľa portálu Reuters Mizintsev prehlásil, že za vraždenie a masový teror v meste môžu ukrajinskí „banditi“ a „neonacisti“. Popiera, že by Rusi v Mariupole používali ťažké zbrane. Rusko podľa neho z mesta evakuovalo 59 304 obyvateľov, ďalších 130 000 civilistov držia ako zajatcov. Ľudia v meste však bojujú o prežitie a podľa Zelenského si bombardovanie bude svet pamätať ešte po stáročia.

Toto nie je prvý prípad, kedy vojaci vraždili práve na povel generálplukovníka Mizinsteva. Podieľal sa aj na bombardovaní sýrskeho mesta Aleppo. Následky bombardovania boli podobne desivé, ako sú v súčasnosti v ukrajinskom Mariupole. Konflikt v Sýrii trval približne 4 roky, najintezívnejšie boje však nastali koncom roka 2016.

Ruské a sýrske vojská obkľúčili východnú časť mesta, v ktorej sa nachádzalo viac ako 270 000 civilistov a niekoľko mesiacov ho bombardovali. Bojovníci za ľudské práva podľa portálu Daily Mail z hrôzou konštatovali, že vojská útočili s nesmiernou krutosťou. Presný počet obetí nie je známy, o život však prišlo najmenej 1 640 civilistov. Ľudí zabíjali chemické zbrane a vojská systematicky ničili nemocnice a ďalšie objekty. Podobne ako v Mariupole, boli vytvorené koridory, ani tie však životy civilistov neochránili.

Ukrajinský diplomat Olexander Scherba podľa portálu Mirror na Twitteri uverejnil úryvok z konverzácie medzi Mizinstevom a podriadeným vojakom. Mizinstev ďalšieho vojaka, ktorý na sebe nemal riadne oblečenú uniformu, označil za absolútnu spodinu, pýtal sa, prečo ešte nemá odrezané uši, dokaličenú tvár a prečo ešte neodvisol.

