Známy milionár a konšpirátor núkal žene 100-tisíc, ak si v lietadle zloží rúško: Reakcia ho šokovala

Žena na palube lietadla dostala od prísediaceho muža veľmi netradičnú ponuku. Za odloženie rúška si mohla zarobiť 100-tisíc dolárov, pričom jej reakcia mierne zaskočila nielen ľudí na internete, ale aj samotného muža, ktorým bol známy americký podnikateľ.

Steve Kirsch je meno, ktoré v Sillicon Valley pozná pravdepodobne každý. Tento muž sa v minulosti zaslúžil o množstvo zaujímavých prínosov do sveta, ako napríklad optická myš k počítaču. Od roku 2019 však začal postupne šíriť aj rôzne dezinformácie ohľadom vírusu Covid-19.

Svoj Twitter od vypuknutia pandémie plnil len konšpiračnými nepodloženými teóriami, klamstvami a správami, ktoré odkazovali na boj s protipandemickými opatreniami. Bolo o ňom teda známe, že na koronavírus má svojský názor, no to, čo spravil pred necelým týždňom, posunulo jeho úroveň zas o čosi vyššie, respektíve nižšie.

Počas letu totiž ponúkol prísediacej žene, aby si zložila rúško, ktoré síce nebolo v lietadle povinnosťou, keďže Delta na vnútroštátne lety zaradila nosenie rúšok a respirátorov ako voliteľné. K fotke, ktorú Kirsch zverejnil priamo z lietadla, napísal provokačne:

„Som práve na palube letu aeroliniek Delta. Osoba, ktorá sedí vedľa mňa v prvej triede, odmietla 100-tisíc dolárov za to, že si odstráni rúško na celý let. Nežartujem. A to nasledovala po tom, čo som jej vysvetlil, že nefungujú. Pracuje pre farmaceutickú spoločnosť,“ znelo v príspevku, ktorý od 10. marca rýchlo obletel mediálny svet.

I am on board a Delta flight right now. The person sitting next to me in first class refused $100,000 to remove her mask for the entire flight. No joke. This was after I explained they don’t work. She works for a pharma company. pic.twitter.com/Q8Hwzhkmxf

— Steve Kirsch (@stkirsch) March 10, 2023