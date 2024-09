Známe automobilky hlásia problémy s autami: Majú chyby, ktoré môžu byť životu nebezpečné, pozrite si prehľad značiek

Na Slovensku sa momentálne uskutočňuje zvolávacia akcia pre rôzne automobilové značky, informuje portál oPeniazoch, ktorý prebral informácie zo Slovenskej obchodnej inšpekcie. Tieto problémy a riziká sa týkajú áut, ktoré vlastní mnoho slovenských motoristov.

Zvolávacie akcie sa týkajú automobilov značiek Škoda, Kia, Volvo a Ford. Oznámenia týchto výrobcov obsahujú konkrétne pokyny pre vlastníkov dotknutých vozidiel. Podľa dostupných informácií sa modely vybraných áut nemajú nachádzať na území Slovenskej republiky, no mohli ste si ich zakúpiť alebo doviezť do zahraničia. Z tohto dôvodu je nutné, aby ste neotáľali a preverili časti vozidla, ktoré môžu byť chybné.

Zvolávacia akcia sa najviac dotýka vozidiel značky Škoda

Táto zvolávacia akcia sa primárne zameriava na vlastníkov vozidiel značky Škoda a týka sa modelov v kategórii M1 a N1, vrátane Citigo, Roomster, Praktik, Fabia II, Fabia III, Rapid, Octavia III, Superb II, Karoq, Kodiaq a Yeti. Konkrétne sa akcia vzťahuje na typy 3T, 54, 5E, 5J, 5L, AA, NJ, NH, NS a NU.

Zvolávacia akcia sa týka vozidiel značky Škoda s týmito typovými schváleniami:

e112001/1160291*

e112001/1160326*

e112007/460013*

e112007/460243*

e112007/460250*

e132007/461169*

e82007/46024900-25

e82007/460272*

Tieto vozidlá, vyrobené medzi 24. septembrom 2012 a 27. júnom 2014, sú na Slovensku zastúpené v počte 53 kusov. Problém sa týka airbagov vodiča značky TAKATA, pričom vlhkosť a kolísanie teplôt môžu poškodiť pohonné hmoty. „Pri aktivácii airbagu vodiča by tak mohlo dôjsť k poškodeniu krytu plynového generátora. To môže viesť k tomu, že by sa z krytu mohli uvoľniť kovové časti a zraniť posádku vozidla,“ upozorňuje spoločnosť Škoda Auto Slovensko.

Kia varuje pred problémom s airbagmi

Spoločnosť Kia Sales Slovakia upozorňuje vodičov, ktorí jazdia vozidlami KIA Soul (SK3, SK3 EV) a KIA Seltos (SP2), ktoré boli vyrobené v období medzi 3. aprílom 2023 a 12. júnom 2023, s typovým schválením E42007/461365*.

„Chyba vo výrobnom procese môže spôsobiť náhodnú aktiváciu bočného airbagu, čo zvyšuje riziko zranení pre cestujúcich,“ uvádza sa v oficiálnom oznámení. Odporúča sa skontrolovať a v prípade potreby vymeniť airbagy na oboch stranách vozidla, aby sa odstránili možné rizikové komponenty.

Pri značkách Jaguar a Land Rover hrozí riziko požiaru

Spoločnosť Teas Slovakia spol. s r. o., zastupujúca značky Jaguar a Land Rover, varuje pred krytom olejového filtra pre dieselový a benzínový motor 3,0 l. Zvolávanie sa týka vozidiel s typovými schváleniami:

e5*2007/46*0092*08

e5*2007/46*0125*05

e5*2007/46*1055*06

e5*2007/46*1057*09-10

e9*2018/858*11120*03

e9*2018/858*11129*02

,,Plast použitý pre kryt olejového filtra v niektorých benzínových a naftových motoroch môže časom prasknúť. To môže spôsobiť únik oleja na motor a cestu. Uniknutý olej sa môže vznietiť pri kontakte s horúcimi časťami motora, čím sa zvyšuje riziko požiaru,“ upozornila spoločnosť vo verejnom oznámení.

Pri Forde upozorňujú na kontrolu strešných okien

Spoločnosť Summit Motors Slovakia zastupujúca výrobcu Ford, varuje majiteľov modelu Ford Transit Connect. Ide o vozidlá s typovým schválením PJ2 a PU2, ako aj s kódmi el2001/116020723-29 a el2007/460272*1I-*19, vyrobených medzi 2. októbrom 2016 a 13. júnom 2019.

Vozidlá vyrobené v danom období môžu predstavovať bezpečnostné riziko. „Chyby pri čistení komponentov pred nanášaním základného náteru môžu spôsobiť prítomnosť nečistôt, ako je silikón, ktorý znižuje priľnavosť strešného okna. To môže viesť k hluku vetra, prieniku vody a potenciálnemu oddeleniu strechy od vozidla, čo zvyšuje riziko nehôd a zranení,“ uvádza automobilová spoločnosť. Ak sa vaše vozidlo týka tejto zvolávacej akcie, autorizovaný servis Ford vykoná nevyhnutnú kontrolu strešného okna.