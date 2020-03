Známa hra Plague Inc. sa kvôli aktuálnej situácii mení. Vírus už hráči nebudú šíriť, ale proti nemu bojovať

Hru Plague Inc. predstavovať bližšie netreba. Existuje už 8 rokov a enormné zvýšenie popularity u hráčov si získala po tom, čo sa naprieč svetom začal šíriť nový nebezpečný koronavírus. Princíp video hry bol jednoduchý – rozšíriť neznámy vírus na všetky kontinenty a vyhubiť ľudstvo. Vzhľadom na súčasnú situáciu sa ale tvorcovia Plague Inc. rozhodli pridať do hry aj nový mód, v ktorom nebudete vírus šíriť, ale proti nemu bojovať.

Ľudstvo už hráči nebudú zabíjať, ale pomáhať mu

Za známou videohrou stojí štúdio Ndemic Creations, ktoré najnovšie na svojom webe informovalo o tom, že mierne pozmení tematiku hry. Zatiaľ, čo v ostatných 8 rokoch išlo v Plague Inc. o rozšírenie vírusu do sveta, teraz k tomuto všetkému tvorcovia pridali ďalší mód. V tom môžu hráči proti vírusu rozšírenému po Zemi bojovať a zničiť ho.

„Pred ôsmymi rokmi by mi ani nenapadlo, že by sa skutočný svet mohol podobať hre Plague Inc. alebo, že by ju tak veľa hráčov hralo z dôvodu, že im pomáha prekonať aktuálnu pandémiu,“ uviedol vo vyhlásení na webe jeden z tvorcov hry, James Vaughn.

Odraz súčasnej reality

Nový herný mód prichádza do populárnej video hry po diskusiách medzi Ndemic Creations, Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) a Koalíciou pre inovácie epidemickej pripravenosti (CEPI), zatiaľ ale dostupný nie je. Postupne však bude umožnené hráčom sa k nemu bezplatne dostať. Keďže aj tvorcovia hry pracujú z domu, ešte to chvíľu potrvá.

V novom hernom móde budú môcť hráči simulovať to, čo mnohí z nás aktuálne zažívame na vlastnej koži. Ich úlohou bude zastaviť šírenie neznámeho smrtiaceho vírusu, a to zavádzaním postupných preventívnych opatrení. Nový herný režim sa navyše bude všetkým hráčom spúšťať ako predvolený.