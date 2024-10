Známa herečka Rebel Wilson prezradila svoj recept na chudnutie, ktorý mnohých prekvapí. Tajomstvo spočíva v tejto veci

Zažiarila vo filmoch Podfukárky či Divoká babská jazda. Najprv šokovala priznaním, že má po svojom boku partnerku a v súčasnosti už manželku a následne schudnutou postavou. Cesta za jej novým ja nebola jednoduchá, čo odhalila v najnovšom videu.

Austrálska herečka sa nedávno na Instagrame podelila so svojimi fanúšikmi, ako sa jej podarilo úspešne schudnúť, aby na svadbe so svojou partnerkou Ramonou Agrumou vyzerala čo najlepšie, ako informoval portál Tyla.

Prostoreká Rebel Wilson sa nikdy nehanbila hovoriť o čomkoľvek. Dokonca nedávno sa úprimne priznala k tomu, že si pomohla kontroverzným liekom Ozempicom, aby si udržala svoju hmotnosť.

44-ročná herečka prezradila, že sa k nej cudzí ľudia správajú inak po tom, ako výrazne schudla. Naznačila, že sa cítila, ako keby bola neviditeľná. Následne sa priznala k vyskúšaniu Ozempicu, ktorý použila len na krátke obdobie, keď bola v udržiavacej fáze po tom, ako ručička na váhe už ukazovala oveľa menšie číslo.

„Niekto ako ja môže mať veľkú chuť na sladké, takže si myslím, že tie lieky môžu byť dobré,“ vysvetlila Austrálčanka. Vo veľkej miere jej pri chudnutí pomohla jedna americká aplikácia, ktorá slúži na sledovanie príjmu potravy a cvičebných návykov. Aj tomu vďačí za úbytok hmotnosti, preto sa zrejme rozhodla pre partnerstvo so značkou na chudnutie.

„Ich prístup k chudnutiu sa zameriava na skutočnú zmenu správania, čo znamená, že to nie je len o číslach, ale o rozvíjaní návykov,“ vysvetlila herečka, podľa ktorej je aplikácia pre každého, kto má veľké ciele bez ohľadu na to, či sa chce zmestiť do svojich vysnívaných svadobných šiat alebo sa len chce cítiť dobre vo svojej koži.

Čo jej ešte pomohlo?