Zmysel pre humor vám zaručí dlhší život. Má však ešte jednu obrovskú výhodu

Aj tá najnáročnejšia situácia sa zvláda ľahšie, ak v nej človek dokáže nájsť niečo vtipné. Okrem toho sa hovorí, že ľudia so zmyslom pre humor žijú dlhšie. Vedeli ste však, že vám práve táto vlastnosť môže pomôcť získať kariéru snov?

Vďaka humoru žijeme dlhšie

Zdá sa, že humor neprospieva len našej duši. Okrem toho, že vďaka dobrému zmyslu pre humor požijete o 8 rokov dlhšie, pomôže vám aj získať kariéru snov, píše portál Travel and Leisure. Svoje o tom vedia psychologička Jennifer Aaker a obchodná konzultantka Naomi Bagdonas. Okrem toho, že o výhodách humoru vyučujú na jednej zo stanfordských škôl, napísali aj knihu s názvom Humor, Seriously (v preklade Humor, vážne).

Ako informuje portál Inc., Aakerovej a Bagdonasovej sa podarilo získať množstvo dôkazov o tom, že humor je dôležitý nielen v súkromnom živote, ale aj v tom profesionálnom. Jedným z dôkazov je štúdia publikovaná v časopise Psychosomatic Medicine, ktorá po dobu 15 rokov sledovala viac ako 50 000 dobrovoľníkov. Ukázalo sa, že ľudia s dobrým zmyslom pre humor sa dožili v priemere o 8 rokov dlhšie ako tí, ktorým humor nič nehovorí.

Smejeme sa primálo

V rozhovore pre portál The Guardian sa Bagdonasová vyjadrila, že mnohým sa zdá, že momentálne je situácia na humor príliš vážna. Práve teraz však humor potrebujeme najviac. Množstvo ľudí je nútených pracovať z domu alebo o prácu prišli. Nestretávame sa s kolegami, s priateľmi a pribúda čoraz viac ľudí trpiacich depresiami a úzkosťami. Okrem pandémie koronavírusu bojujeme aj s pandémiou osamelosti.

Ak sa však dokážeme s inými ľuďmi na niečom zasmiať, hoci aj cez monitor počas Zoom hovoru, vyplaví sa nám do tela mix hormónov. Tie v nás posilňujú pocit blízkosti a spolupatričnosti. Vďaka tomu sme po psychickej stránke odolnejší, kreatívnejší a vynaliezavejší.

Ako však ukázal výskum Aakerovej a Bagdonasovej, do ktorého sa zapojilo 1,4 milióna ľudí zo 166 krajín sveta, smejeme sa žalostne málo. Celkom dobre sme na tom do veku 23 rokov, po ukončení štúdia, po vstupe do sveta dospelých sme však akosi vážnejší. Dôkazom je ďalšia štúdia, ktorá zistila, že 4-ročné dieťa sa smeje 300-krát denne. 40-ročnému človeku trvá 10 týždňov, kým sa zasmeje 300-krát.

Humor na pracovisku nie je zakázaný

Je to tak preto, lebo v práci vnímame všetko ako vážnu vec. Nie je však na škodu, ak trochu humoru vnesieme napríklad aj do kancelárie. Autorky knihy nehovoria, že sa máme snažiť byť vtipní za každú cenu. Je lepšie počkať, kým sa príležitosť na humor naskytne sama. Samozrejme, všetko záleží od kontextu.

Skôr, ako sa rozhodnete zavtipkovať, mali by ste zvážiť niekoľko faktorov. Ohľad by ste mali brať napríklad na to, či váš pokus o vtip niekomu neublíži a do akej miery sa zakladá na pravde. Ak sa vtip príliš priblíži k bolestivej pravde, môžete ním poľahky niekoho uraziť. Ideálne je preto vtipkovať napríklad na účet spoločných zážitkov. Navyše, každý, kto chce vtipkovať na úkor iných, by mal byť pripravený ospravedlniť za sa vtip, ktorý nevypálil práve najlepšie.