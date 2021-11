Zmizla uprostred noci zo stanu, malú Cleo našli po 18 dňoch zamknutú v dome. Uniesol ju 36-ročný muž

Štvorročná Cloe Smith zmizla uprostred noci zo stanu, v ktorom spala so svojimi rodičmi a so sestrou. Polícia prehľadala celú pláž, pátranie prebiehalo aj vo vode. Napokon sa malú Cleo podarilo nájsť niekoľko desiatok kilometrov od miesta zmiznutia v dome 36-ročného muža.

Cleo sa podarilo nájsť v dome 36-ročného muža

Austrálska polícia uverejnila fotografiu, na ktorej sa Cleo Smith usmieva na nemocničnej posteli. Ako informuje portál The Guardian, 4-ročné dievčatko sa podarilo zachrániť z domu 36-ročného muža po tom, ako pred 18 dňami zmizlo počas kempovania s rodičmi. Muža zatkla polícia ešte v stredu. Muž nemal na rodinu Smithovcov žiadne prepojenie. Podozrenie, že za únosom je práve on, vzniklo len deň pred záchranou Cleo.

Po tom, ako ju polícia našla v mužovom dome, bola Cleo odvezená do nemocnice na vyšetrenia. Následne však bola prepustená a dievčatko je už doma so svojou rodinou. „Pre Západnú Austráliu je to naozaj výnimočný deň,“ vyjadrila sa polícia po tom, ako sa dieťa podarilo dostať bezpečne domov, keď sa už všetci obávali najhoršieho.

Polícia po zásahu popísala Cleo ako živé a nebojácne dievčatko, ktoré má energie na rozdávanie. Samozrejme, opätovné stretnutie rodiny s dcérkou sa nezaobišlo bez množstva sĺz, bozkov a objatí. Miestna komunita bola polícii natoľko vďačná, že sa pred policajnou stanicou dokonca začali objavovať kvety a čokoláda.

Rodina sa dočkala šťastného konca

To, že sa Cleo podarilo zachrániť, nebola náhoda. Bola to tvrdá práca celého policajného oddielu od momentu, kedy rodičia zistili, že dievčatko zmizlo. Úľava je o to väčšia, že takéto prípady sa neraz končia obrovskou tragédiou. Tentoraz to však dopadlo dobre a príbeh má šťastný koniec.

Polícia našla Cleo o hodinu po polnoci v dome v meste Carnarvon. Bola sama a zamknutá v jednej z izieb. Dom sa nachádzal 75 kilometrov od miesta, kde Cleo zmizla a len 6 až 7 minút jazdy od domu, v ktorom žije rodina Smithovcov. Ako píše portál BBC, keď vzal jeden z policajtov dievčatko do náručia a opýtal sa jej, ako sa volá, bez problémov mu odpovedala, že sa volá Cleo.

Prípad si získal medzinárodnú pozornosť a polícia prisľúbila za akékoľvek informácie vysokú finančnú odmenu. Aj keď bolo pátranie po akýchkoľvek údajoch ako hľadanie ihly v kope sena, našťastie sa to napokon podarilo.