V noci zmizla zo stanu, polícia zvažuje aj únos. 4-ročné dievčatko Cleo je nezvestné, hľadajú ju už piaty deň

Malú Cleo naposledy videli minulý týždeň v piatok. Dievčatko spokojne spalo v stane v kempe. Nasledujúci deň, keď sa jej matka zobudila, tam však už dievčatko nebolo. Zmizol aj jej spací vak.

Po 4-ročnej Cleo sa zľahla zem

Polícia už od minulého týždňa intenzívne pátra po 4-ročnej Cleo Smith. Dievčatko od piatkového poobedia kempovalo so svojou mamou a jej partnerom v odľahlej oblasti Quobba Blowholes na západe Austrálie. Ako informuje portál The Guardian, dievčatko šlo do postele po večeri okolo ôsmej hodiny večer. Jej rodina, vrátane sestry Isly, šla spať až neskôr.

Cleo bola naposledy videná o pol 2 v noci, keď sa zobudila a pýtala si vodu. Potom ďalej pokojne spala v rodinnom stane. Keď sa však jej matka Ellie Smith nasledujúce ráno zobudila, nikde ju nevedela nájsť. Stan bol otvorený a zmizol z neho aj jej spací vak.

Ellie ako dieťa tento kemp navštevovala často, s partnerom Jakeom Gliddonom preto okamžite prehľadali všetky zákutia, kde sa ako dieťa kedysi hrávala a kde by sa dalo ukryť. Hľadanie však bolo márne. Ako píše portál BBC, polícia okamžite vyzvala ľudí, ktorí sa v tom čase v kempe nachádzali, aby rodine pomohli. V pondelok návštevníkov vyzvala, aby sa podelili o akékoľvek informácie, ktoré by mohli so zmiznutím dievčatka súvisieť.

Pátrajú na súši, ale aj vo vode

Polícia zdieľala aj fotografie dievčatka, ako aj miesta, odkiaľ zmizla a jej modro-červeného spacieho vaku. Uverejnila aj informáciu, že Cleo na sebe mala oblečené ružové pyžamko so žltým a modrým vzorom.



Polícia rodine prisľúbila, že nenechá kameň na kameni. Aj keď sa úrady zatiaľ odmietajú vyjadriť k tomu, čo sa podľa nich s dievčatkom stalo, vzniklo podozrenie, že Cleo mohla byť unesená. Rodinný výlet sa tak zmenil na peklo. Rodina chcela stráviť víkend v odľahlom kempe neďaleko mesta Macleod. Oblasť Quobba Blowhole je známa nádhernou scenériou, ako aj tým, že sa tu nachádza množstvo lagún a podmorských jaskýň.

Polícia prehľadala každý krík a každú pláž v nádeji, že Cleo nájdu. Do pátrania bola zapojená dokonca aj súkromná helikoptéra. Prehľadali aj všetky chatrče, ktoré sa v oblasti nachádzajú. Pátranie prebiehalo aj vo vode, na chvíľu však muselo byť prerušené kvôli silným nárazom vetra a prudkému dažďu.