Zlý poľský Fifty Shades opäť dobyl slovenský Netflix: Erotika okrem nudného sexu divákov zaskočila touto vecou

Netflix uviedol tretiu časť kritizovanej erotiky s prívlastkom poľský Fifty Shades a svojou kvalitou neprekvapil. Diváci sa však zhodli na jednej veci, ktorú nedokážu predýchať, informuje LADbible.

Článok pokračuje pod videom ↓

Zvedavých ľudí lákajú na filme Ďalších 365 dní (The Next 365 Days) predovšetkým horúce sexuálne scény, pretože okrem nich prináša predovšetkým deravý a nelogický dej so zlými hereckými výkonmi.

To najhoršie, čo ste videli?

Keď hovoríme, že trilógia dostáva kritiku, máme na mysli biedne hodnotenia divákov aj kritikov, ktorí nenašli na filmoch v podstate nič dobré. 365 dní ale svoje fanúšikovské publikum nepochybne má. V prípade tretej časti ich zaskočilo niečo iné, než zlá kvalita úplne všetkého.

Nie film, ale videoklip

Jedna z diváčok na Twitteri napísala, že Ďalších 365 dní obsahuje 5 % dialógov, 20 % sexu, no až zo 75 % je to hudobné video. Práve použitie hudby diváci kritizujú a zhodujú sa na tom, že celý film je vlastne iba hudobným videom. Vyzerá to, že tvorcovia sa ani nesnažili vybudovať zmysluplný dej alebo zápletky a stavili na sex s hudbou.

Ďalších 365 dní zatiaľ získal od slovenských a českých divákov na portáli ČSFD hodnotenie 30 % a na IMDb 2,8/10.

Variety v recenzii na tento filmový počin píše, že je vhodný iba pre masochistov, no nie v tom sexuálnom zmysle. Vysvetľuje, že aj samotné sexuálne scény sú nudné, až na moment snovej scény s dlhými bozkami dvoch mužov, ktoré naznačujú začiatok trojky.

Trilógia 365 dní

The Next 365 Days ukazuje pokračovanie komplikovaného vzťahu Laury a Massima, ktorý visí na vlásku. Ako uvádza oficiálny text distribútora, snažia sa prekonať svoje problémy s dôverou a žiarlivosťou, čo im skomplikuje Nacho. Už podľa tejto nie veľmi originálnej zápletky je možné predpokladať, že film bude plný erotiky a vzrušenia, ktorý od neho diváci očakávajú.

Ich vzťah bol ale od začiatku problematický a v mnohých veciach jednoducho nelogický. Dokonca nefungoval ani vo svojom žánri. Najprv sme sledovali zrod lásky Massima k Laure, ktorú sa snažil získať nevšedným spôsobom. A to únosom do luxusnej vily, kde mala stráviť 365 dní, kým sa do neho nezamiluje. Ak je vám tento scenár povedomý, nie je to náhoda. Pokojne mu dajme prívlastok erotická Kráska a zviera.

Ďalších 365 dní napriek kritike a negatívnym recenziám aktuálne dominuje v sledovanosti a rebríčku TOP 10 na Netflixe aj medzi slovenskými divákmi.