Zlom v prípade zmiznutia Maddie McCann. Policajti konečne dospeli k jasnejšiemu záveru, čo sa stalo

Madeleine zmizla z prázdninového apartmánu svojej rodiny v obci Praia da Luz v regióne Algarve, keď boli jej rodičia na večeri v blízkej reštaurácii. Prípad vyvolal medzinárodnú pozornosť a dostal sa do hlavných správ médií po celom svete.

V regióne Algarve žil v pravidelných intervaloch v rokoch 1995-2007 podozrivý Nemec Christian B., teraz 43-ročný, ktorý si už odpykal viaceré tresty za mrežami za sexuálne zneužívanie detí. Tento muž žil niekoľko rokov aj v jednom dome medzi obcou Praia da Luz a neďalekým mestom Lagos. V súčasnosti si odpykáva vo väzení dlhý trest súvisiaci s drogovými zločinmi.

Nemeckí vyšetrovatelia počas leta preverovali nové obvinenie zo znásilnenia. Po výzvach prostredníctvom médií sa prihlásila Írka a uviedla, že v roku 2004 bola znásilnená v juhoportugalskom regióne Algarve, nie ďaleko od miesta, z ktorého niekoľko dní pred svojimi štvrtými narodeninami zmizla v roku 2007 malá Madeleine. Povedal to prokurátor v spomínanom meste Hans Christian Wolters.

V malej záhrade na okraji mesta Hannover objavila polícia skrytú pivnicu. Pri pátraní na pozemku, kde v minulosti v karavane žil podozrivý Nemec, použili bager, pátracie psy, dron či radar. Pivnicu v záhrade pri rekreačnej chatke našli policajti po tom, čo vykopali 15 metrov širokú jamu. Jedna z policajných teórií hovorila o tom, že Christian B. uniesol Madeleine do Nemecka.

EXCLUSIVE: Former traveller friend of rapist Maddie suspect Christian B spent months with him in Algarve and Spain’s Andalucia https://t.co/j77NSN3mxT @costablancaop

— Costa Blanca Olive Press (@costablancaop) June 22, 2020