Zlom v prípade pádu kabíny lanovky, pri ktorom zomrelo 14 ľudí. Zadržali 3 osoby, všetky sa priznali

Tri osoby zadržali v noci na stredu na podnet prokuratúry v meste Verbania v súvislosti s tragickým pádom kabíny lanovky v severnom Taliansku, ktorý si vyžiadal 14 obetí na životoch. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na talianske médiá.

Zadržaní sú majiteľ súkromnej firmy Ferrovie del Mottarone prevádzkujúcej lanovku, jej riaditeľ a hlavný technik. Prokuratúra ich viní z viacnásobného zabitia z nedbanlivosti a z toho, že v dôsledku nedbanlivosti spôsobili tragickú nehodu. Všetci sa na výsluchoch priznali. Podľa vyšetrovateľov mali úmyselne “manipulovať” s núdzovou brzdou, čím chceli zabrániť tomu, aby bola lanovka vyradená z prevádzky, cituje agentúra ANSA vyšetrujúcu prokurátorku Olimpiu Bossiovú.

“Systém vykazoval chyby a vyžadoval si radikálny zásah na ich odstránenie,” povedala Bossiová podľa denníka Süddeutsche Zeitung. “To by znamenalo dlhšie, ak nie veľmi dlhé uzavretie (lanovky),” dodala.

Prečo sa odtrhlo lano?

Prokuratúra v utorok zaistila videozáznam z kamery namontovanej na streche vrcholovej stanice, ktoré nešťastie zachytáva. Je na ňom vidieť kabínu lanovky, ktorá v nedeľu viezla 15 ľudí, pričom len niekoľko metrov pred stanicou došlo náhle k pretrhnutiu nosného lana a kabína sa veľkou rýchlosťou zrútila dolu svahom.

Odtrhnutá kabína podľa Bossiovej dosiahla rýchlosť až 100 kilometrov za hodinu a po náraze do stĺpa ju vyhodilo do vzduchu do výšky 50 metrov. Úplne zničená kabína zostala nakoniec visieť na strome. Nešťastie prežili iba dve deti, jedno z nich však neskôr podľahlo zraneniam v nemocnici v Turíne.

O technických problémoch lanovky sa údajne vedelo už od 26. apríla. Deň pred nehodou bola dokonca jej prevádzka na krátky čas pozastavená, následne ju znova obnovili. Nejasné však zostáva, prečo sa roztrhlo nosné lano.

Nemecký denník upozorňuje na to, že vláda regiónu Piemont i obec Stresa za nehodu odmietajú prevziať zodpovednosť a tvrdia, že lanovka im nepatrí. Jej vlastníkom je podľa všetkého od roku 1997 obec Stresa, keďže však do Turína nezaslala všetky potrebné dokumenty, nie je proces prevodu stále ukončený.