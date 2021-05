Zle ste odbočili na diaľnici? Číňania postavili jedinečný diaľničný obracač

Nemusíte byť úplný šoférsky začiatočník, aby ste na diaľnici zle odbočili. Najmä na neznámych miestach, či tam, kde je naraz viacero odbočiek, sa môže stať, že svoj výjazd jednoducho miniete, alebo odbočíte inde, kde ste chceli.

Zlé odbočenie sa rovná stratený čas

Ak sa to stane na Slovensku, tak zvyčajne stačí prejsť niekoľko kilometrov na diaľnici a použiť iný výjazd a potom sa otočíte. Avšak na diaľniciach, ktoré prechádzajú stovky kilometrov cez nezaľudnené oblasti, môže byť nesprávne odbočenie dôvodom na poriadne predĺženie cesty.

Portál Design Boom si všimol video na Twitteri od China Daily, kde architekti diaľnice v provincii Kuej-čou mysleli aj na tento problém. Postavili tu otočku na moste prechádzajúcom hornatú oblasť.

Stavajú najviac diaľnic na svete

Podľa portálu Jalopnik je na otočke rýchlosť obmedzená na 40 kilometrov za hodinu. Je to logické, ak by sa nejakému autu pri vyberaní zákruty podarilo prebúrať betónové zvodidlá, pád z veľkej výšky by sa rovnal istej smrti.

Čína má najrozsiahlejší diaľničný systém na svete. V roku 2017 tu mali postavených viac ako 130-tisíc kilometrov diaľnic, čo by stačilo na to, aby celú planétu Zem obišli viac ako trikrát. Za posledných 10 rokov postavili 10-tisíc kilometrov diaľnic.