Zlé správy pre fanúšikov Dunaja, k vašim službám: Obľúbená postava sa do seriálu už nevráti, jej osud je spečatený

Už budúci týždeň sa na obrazovky vráti obľúbený dobový seriál. Diváci tak zistia osudy svojich obľúbených postáv a konečne dostanú odpovede na svoje otázky. Jednu odpoveď však dostali už vopred, keďže je potvrdené, že sa jedna z obľúbených postáv už do príbehu nevráti.

Ako sme vás informovali v článku, do Dunaja, k vašim službám mieria dve nové postavy. Tie poriadne zamiešajú kartami a o jednej z nich sa už teraz vie, že bude horšia než Klaus či Holubec. Čo však známe nie je, sú osudy niektorých postáv. Nevie sa, či Peter prežije, čo sa stalo s Ludwigom a osud Evy s Davidom sa tiež poriadne skomplikoval. Vieme však, ako to je so seriálovou Kristínou.

Odišla na materskú

Ráchel Šoltésová si v Dunaji zahrala Kristínu, Vilminu dcéru. Keď sa Kristína dozvedela pravdu o svojom pôvode, dej Dunaja, k vašim službám sa pre ňu poriadne skomplikoval. Vilma však bola odhodlaná získať si svoju dcéru, a to sa jej nakoniec aj podarilo. Ich vzťah však diváci nemohli sledovať dlho, keďže Kristína sa nakoniec rozhodla opustiť Slovensko spolu so Židom Ervínom.

Ako informoval portál Markíza, dej jej postavy ovplyvnilo Ráchelino tehotenstvo. Z televíznych obrazoviek totiž odišla na materskú a naplno sa venovala synčekovi Jakubkovi. Neskôr však priznala, že sa do seriálu rozhodne plánuje vrátiť a teší sa, keď si opäť zahrá Kristínu.

„Ja by som sa veľmi tešila, keby to už čím skôr bolo. Ale máme ešte veľmi malé dieťa, tak ešte čakáme chvíľu a budem sa tešiť, keď sa tam vrátim,“ priznala vtedy Ráchel.

Nevráti sa

Vyzerá to však, že sa jej plány zmenili. Najnovšie sa totiž objavila v Teleráne, kde oznámila, že sa do seriálu už nevráti. „Mala som sa vrátiť do Dunaja, ale tam sa nevrátim,“ prezradila herečka.