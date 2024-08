Ryan Gosling sa takmer 10 rokov neukázal na verejnosti s manželkou. Teraz urobil výnimku a ľudia spustili kritiku

Ryan Gosling a Eva Mendes patria k celebritným párom, ktoré nevyhľadávajú pozornosť verejnosti. Práve naopak. Vidieť ich spolu na nejakej akcii, hoci sú obaja slávnymi hercami, je takmer nemožné. Nie div, že všetci ostali v šoku, keď sa spoločne aj s deťmi objavili na olympijských hrách.

Ako informoval portál Brightside.me, Ryan Gosling a jeho manželka Eva Mendes sa nečakane objavili na olympijských hrách 2024 v Paríži. Ich prominentný rodinný výlet sa ihneď dostal na titulné stránky novín, keďže naposledy boli spolu videní na verejnosti v roku 2015 na festivale SXSW.

Snažili sa splynúť s davom

Manželský pár sa prišiel pozrieť na finále ženskej gymnastickej súťaže na bradlách v Bercy Arene. Spoločnosť im robili ich dve dcéry – 9-ročná Esmeralda a 8-ročná Amada.

Eva Mendes sa pred rokmi stiahla do úzadia, sústrediac sa na materstvo namiesto herectva a spolu s deťmi sa držala mimo očí verejnosti. Na olympijských hrách 2024 v Paríži zvolila jednoduchší outfit v podobe tmavomodrých šiat, ktoré doplnila klasickými lodičkami na podpätku a výraznými hranatými slnečnými okuliarmi, zatiaľ čo Gosling zvolil ležérnejší vzhľad s bielym tielkom, kockovanou košeľou, čiernymi slnečnými okuliarmi a zelenou šiltovkou s olympijskými kruhmi.

Hoci zvolili nenápadné outfity a snažili sa splynúť s davom, ich výber doplnkov vyvolal presný opak.

Zlý výber doplnkov

Ako sa ukázalo, mať na očiach slnečné okuliare v interiéri, nebola najlepšia voľba. Viacerí ľudia to vypichli v komentároch, pýtajúc sa, prečo majú celebrity potrebu takto sa maskovať. „Slnečné okuliare. Prečo to ‚celebrity‘ robia? Je to obzvlášť otravné počas rozhovorov,“ poznamenala jedna osoba.

“Načo tie slnečné okuliare? Sledovali gymnastiku v interiéri. Vyzerajú tam nemiestne,“ pridala sa ďalšia.

Niekto iný sa zas pýtal: „Načo majú tie slnečné okuliare vo vnútri?“

„S tými okuliarmi vyzerajú, že tam nepatria,“ súhlasila ďalšia osoba.