Zjedla stenu, kartón, ale aj ovládač. Dievčatko trpí syndrómom pika, matka je zúfalá, žiada o pomoc

Jordana Tait musí mať svoju dcéru neustále pod dohľadom, a to nielen preto, že má doma živé dvojročné dievčatko. Dolly totiž trpí ojedinelým syndrómom pika. Kvôli nemu má neustále chuť jesť veci, ktoré vôbec jedlé nie sú.

Zje kartón, pokúsila sa obhrýzť nábytok

Jordana musí neustále sledovať, či si jej 2-ročná dcérka Dolly nedáva do úst niečo nebezpečné. Ako informuje portál Science Times, Dolly trpí syndrómom pika, ktorý zapríčiňuje, že má chuť zjesť aj predmety, ktoré sú nejedlé. Dievčatko tak ojedá steny, pochutí si na kartóne a pokúsila sa dokonca zjesť aj diaľkové ovládanie od televízie.

V rozhovore pre portál Daily Mirror 25-ročná Jordana priznáva, že svoju dcérku síce miluje, no je nesmierne vyčerpávajúce neustále striehnuť, aby nezjedla niečo nebezpečné. Navyše, je to ochorenie, ktoré sa nedá len tak vyliečiť a všetkého, čo by Dolly mohla zjesť a mohlo by jej to ublížiť, sa musela zbaviť.

Jordana sa už musela vzdať aj svojho zamestnania, aby mohla na dcérku dohliadať. Sťažuje sa však, že nemá takmer žiadnu pomoc. Dolly sa okrem toho nachádza na autistickom spektre a kým s touto diagnózou je pomáhajú vytrénovaní pracovníci, so syndrómom pika jej nemá kto pomôcť. Syndróm sa u dievčatka prvýkrát prejavil v čase, keď mala len 12 mesiacov. Jordana si všimla, že dievčatko rozhrýzlo knižku a zjedlo aj tlačidlá z diaľkového ovládania.

Nemá jej kto pomôcť

Dolly sa neraz pustila hoc aj do nábytku, zahryzla sa aj do rámu postele. Aj keď robí, čo môže, občas sa stane, že Jordana Dolly predsa len neustriehne. Pravidelne preto musí absolvovať krvné testy, aby bolo isté, že Dolly v systéme nemá nič nebezpečné. Dievčatko zatiaľ navštevuje najmú svojho pediatra, na vyšetrenie u psychológa čaká už viac ako rok.

Jordana dostala od odborníkov niekoľko rád, ako zabezpečiť, aby bol pre Dolly domov čo najbezpečnejším miestom, inak jej ale pomôcť nevedia. Podľa portálu Clevelanc Clinic syndróm pika núti človeka jesť predmety, ktoré sú nejedlé. Riziko predstavuje najmä vtedy, ak človek konzumuje predmety, ktoré sú toxické alebo môžu inak poškodiť jeho orgány.

Syndróm sa môže objaviť u kohokoľvek a v akomkoľvek veku. Najčastejšie ním ale trpia deti mladšie ako 6 rokov, tehotné ženy alebo ľudia trpiaci autizmom či schizofréniou. V niektorých prípadoch je syndróm vyvolaný nedostatkom železa či zinku v tele a vyrieši ho užívanie doplnkov výživy. V každom prípade je ale nevyhnutné navštíviť lekára, ak má človek nutkanie jesť nejedlé predmety.