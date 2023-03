Život v raji a tisíce eur ako vreckové: Cestovná agentúra hľadá amatérskeho fotografa, ktorému dá prácu snov

Máte záľubu vo fotografovaní a najradšej by ste väčšinu roka strávili na plážach a v luxusných hoteloch? Cestovná agentúra teraz hľadá amatérskeho fotografa, ktorému ponúka doslova prácu snov s lukratívnym finančným ohodnotením a benefitmi, aké ste ešte nezažili.

Už ste niekedy premýšľali nad tým, aké by to bolo pracovať na exotickom mieste ako napríklad Maldivy? Teraz si to pri troche šťastia môžete vyskúšať aj na vlastnej koži.

Britská cestovná agentúra Kuoni, ktorá sa stará najmä o luxusné dovolenkové pobyty na Maldivách, teraz ponúka prácu pre amatérskeho fotografa a jeho asistenta, ktorí budú mať na starosti fotenie novomanželov, píše Timeout.

Kuoni sa rozhodlo, že okrem všetkých potrebných „vybavovačiek“ poskytne svojim klientom aj ďalší nadštandardný servis navyše. V inzeráte tak lákajú nádejných aj skúsenejších ľudí, ktorí majú záľubu vo fotení portrétov a osôb v kombinácii s krásnym prostredím.

Plat je len vreckové

Výberové konanie síce určite podlieha obrovskej konkurencii, no keď tu prácu získate, otvoria sa pre vás dvere do sveta luxusu a nadštandardných pracovných podmienok, o ktorých môže snívať nejeden kolega z fachu.

Kuoni totiž upozorňuje, že z mesiaca je potrebné približne 3 týždne stráviť práve v ich prestížnom rezorte na súostroví, ktoré na juh od Indie láka už dlhodobo turistov z celého sveta. Ak teda budete plniť požiadavky novomanželov a spravíte im z medových týždňov vďaka vášmu talentu s fotoaparátom nezabudnuteľné spomienky, firma vás odmení platom až 3 400 eur mesačne.

Túto sumu však môžete považovať za „vreckové“, pretože všetky náklady spojené s cestovaním do destinácie hradí tiež cestovná agentúra. Navyše, počas pobytu na Maldivách budete ubytovaní v ich luxusnom rezorte a strava či nápoju idú na účet podniku.

Máte ešte približne mesiac

Pokiaľ vás táto ponuka zaujala, podmienky na zaradenie do výberového konania sú viac než jednoduché. Stačí vám na ich stránke uverejniť svoje portfólio, respektíve zábery, na ktoré ste najviac hrdí. Porota, ktorá sa okrem šéfa spoločnosti skladá aj z niekoľkých svetovo uznávaných svadobných fotografov, bude následne vyhodnocovať uchádzačov, z ktorých vyberie len jedného.

Čas na prihlásenie do konkurzu uplynie 5. mája 2023, kedy bude vyhlásený jeden šťastlivec. Čiže ak ešte nemáte zozbierané tie najlepšie zábery vašej tvorby, smelo do toho.