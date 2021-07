Zistite, či je vaša mačka zdravá a spokojná len vďaka niekoľkým fotografiám. Pomôže vám s tým táto aplikácia

Všimnú si každú zmenu správania, či už mačka alebo pes odmieta jesť a piť, alebo zrazu nejaví záujem o žiadne hračky. Zatiaľ však nedokážeme zvieratám čítať myšlienky. To, ako sa cítia, len odhadujeme na základe ich správania. To sa však môže zmeniť vďaka tejto aplikácii.

Viete, kedy vaša mačka cíti bolesť?

Ak máte doma psa alebo mačku, pravdepodobne máte v mobile desiatky fotiek svojho domáceho miláčika. Zvyčajne sa nimi chválime svojim priateľom alebo sa snažíme zachytiť vtipné a roztomilé momenty. Teraz však obyčajnou fotkou môžete svojej mačke pomôcť žiť zdravšie, spokojnejšie, ale aj dlhšie.

Ako informuje portál Reuters, spoločnosť Sylvester.ai, ktorá sa zameriava na technológie pomáhajúce zvieratám, vytvorila aplikáciu s názvom Tably. Vďaka nej stačí, ak svoj fotoaparát namierite na tvár domáceho miláčika a Tably vám prezradí, či v danom momente pociťuje bolesť a nepohodu.

Aplikácia pocity mačky odhalí vďaka tomu, že sleduje pozíciu hlavy a uší, ale aj zúženie očí, pohyby fúzikov či napätie v oblasti papuľky. Štúdia, ktorá bola v roku 2019 publikovaná v časopise Scientific Reports totiž odhalila, že výraz tváre je u mačiek spoľahlivým nástrojom na zistenie toho, či práve cíti bolesť.

Vedci skúmali niekoľko desiatok mačiek, ktoré trpeli bolesťami predtým a po tom, ako im podali analgetiká na zmiernenie bolesti. Na základe rozdielov, ktoré pozorovali, následne vytvorili škálu mačacích grimás (Feline Grimace Scale).

Pomôcť môže aj menej skúseným veterinárom

Aplikácia môže byť nesmierne užitočná nielen pre samotného majiteľa mačky, ktorý môže vďaka nej pokojnejšie spávať a v prípade potreby rýchlejšie reagovať na potreby zvieraťa. Pomôcť môže napríklad aj menej skúseným veterinárom. Ak má za sebou veterinár roky skúseností, dokáže pocity zvieraťa odhadnúť s vysokou presnosťou. Najmä mladí veterinári s tým však občas môžu mať trochu problém.

Alice Potter z britskej Kráľovskej spoločnosti pre prevenciu týrania zvierat však dodáva, že majitelia by si mali všímať nielen tvár mačky, ale aj zvyšok jej tela. Veľa napovie napríklad chvost. Ak je mačka vystrašená alebo nervózna, bude jej chvost naozaj napätý. Všímať si treba aj odchýlky od toho, ako sa mačka správa zvyčajne. Majiteľ by si mal dať pozor napríklad na to, či a ako sa zmenili jej stravovacie návyky, spánkový režim či vyprázdňovanie.