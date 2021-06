Prečo psy tak veľmi milujú drevené paličky a konáre? Vysvetlenie veterinárky vás možno prekvapí

Niektoré psy majú drevené paličky tak radi, že si aspoň jednu nájdu na každej prechádzke. Niektoré majú dokonca aj svoju obľúbenú paličku, ktorú si so sebou vezmú z vychádzky aj domov. Prečo je to tak?

Prečo psy tak milujú paličky a konáre?

Hádam neexistuje pes, ktorý by nezbožňoval pravidelné vychádzky. Počas nich si pes vyventiluje množstvo nazhromaždenej energie a socializuje sa s inými psíkmi, ale aj s ľuďmi, píše portál Science Times. Možno ste si aj vy všimli, že množstvo psov si na každej z takých prechádzok nájde paličku alebo konár a bude sa s nimi hrať a nosiť ich všade so sebou. V niektorých prípadoch dokonca nedbajú ani na to, že je konár priveľký, čo môže vyústiť do úsmevných momentov.

Pre Southern Living veterinárka Antoinette Martin vysvetľuje, že pes je prirodzene zvedavý. Počas prechádzky ich zmysly zaplaví množstvo vizuálnych, čuchových, ale aj zvukových podnetov, ktoré chcú preskúmať. A v záplave nových podnetov má predsa aj človek rád nejaký stabilný bod, u detí je to napríklad obľúbená hračka.

Pes sa teda na prechádzke vydá pátrať po obľúbenej hračke, pričom každý domáci miláčik má svoje preferencie. Môže sa teda stať, že počas každej prechádzky si bude hľadať napríklad konár rovnakých rozmerov a tvarov. Pre každého psa je dôležité, aby tvarom, ale aj váhou palica pohodlne zapasovala do jeho úst.

Možno je to evolučný pozostatok, možno trofej

Napríklad, zlatý retríver často paličku nájde a donesie ju svojmu majiteľovi podobne, ako iné hračky. Podľa portálu National Geographic psy za toto správanie vďačia vlčím predkom. Fakt, že pes dokáže niesť konár v papuli bez toho, aby sa poranil, je známkou toho, že je to schopnosť, s ktorou sa pravdepodobne narodil. Pre niektorých psov je dokonca zábavnou výzvou nájsť čo najväčší konár a pokúsiť sa ho dotiahnuť domov.

Aj keď existuje niekoľko teórií, nikto presne nevie, prečo sú obľúbenou hračkou psov práve konáre. Niektoré teórie tvrdia, že ide o akýsi evolučný pozostatok z čias, kedy museli zvieratá odtiahnuť svoju ulovenú korisť niekam na bezpečné miesto. Je to inštinkt, ktorý majú zakódovaný vo svojej DNA.

Iní odborníci si myslia, že paličky psom pripomínajú kosti, ktoré taktiež milujú. Okrem toho, štruktúra dreva je jednoducho dokonalá na to, aby do nej pes zaboril svoje zuby. Podľa iných zas môže byť palička pre psa odmenou, ktorú si so sebou z vychádzky berie ako trofej. Ak teda pes nesie paličku a spokojne vrtí chvostom, je to dobré znamenie. Avšak pozor na paličky, z ktorých sa do úst psíka môžu zadrieť triesky a spôsobiť nepríjemné zdravotné ťažkosti.