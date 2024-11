Zistili, odkiaľ prichádzajú záhadné rádiové signály, ktoré zachytávame na Zemi. Ich pôvod ale ostáva záhadou

Mnohé bulvárne médiá v čase prvých zaznamenaní písali o možných mimozemšťanoch. Aj keď si vedci signály vysvetliť nevedeli, túto možnosť skôr zavrhovali. Teraz sa konečne ukazuje, odkiaľ prichádzajú. A nie, mimozemšťania za nimi nestoja.

Aby sme to uviedli na pravú mieru: Stále naisto nevieme, čo sú tieto rádiové signály a ako vznikajú, avšak nové zistenia toho, odkiaľ pochádzajú, nám dávajú obraz, aby sme si ich vedeli vysvetliť.

Ako píše Science Alert, tieto rádiové signály sa vyznačujú intenzitou a tiež krátkou emisiou, a trvajú zlomky sekúnd až niekoľko sekúnd. Prichádzajú pritom zo všetkých smerov z vesmíru a zdá sa, že letia milióny až miliardy svetelných rokov.

Problémom FRB je, že ich nie je možné predvídať a je tiež ťažké ich zachytiť, aj keď vďaka stále modernejšej technológii ich je možné stále lepšie lokalizovať. A to prinieslo aj svoje ovocie.

Galaxie s mladými hviezdami

Záhadné rádiové signály, označované ako FRB (fast radio bursts), skúmali v štúdii časopisu Nature vedci z Kalifornskej technickej univerzity (často známejšej ako Caltech) pod vedením astronómky Kritti Sharma. Ich zistenia ukazujú, že FRB pochádzajú s veľkou pravdepodobnosťou z galaxií, v ktorých sa nachádzajú mladé hviezdy.

Vedci skúmali 30 galaxií, pričom sa zamerali na FRB pomocou rádiového interferometra nazývaného Deep Synoptic Array. A práve ním určili, že signály prichádzajú z galaxií s mladými hviezdami.

Prečo sú to práve takéto galaxie? Vedci to s istotou nevedia, ale predpokladajú, že svoju úlohu tu zohráva veľké množstvo kovu v masívnych hviezdotvorných galaxiách. To by nemalo byť prekvapivé, ak sú zdrojom FRB magnetary, čo sú mladé neutrónové hviezdy.

Stále množstvo otáznikov

Problémom ale je, že ak FRB naozaj produkujú magnetary, rádiové signály by sa mali objavovať predvídateľne, čo sa nedeje. Vedci si to vysvetľujú tak, že FRB je produkované zlučovaním binárnych hviezd.

Stále ale nemáme jasné vysvetlenie pôvodu FRB, no výskum ukazuje, že za ich vznikom musia stáť špecifické podmienky. Skvelé je, že výskum v tejto oblasti ide neustále dopredu a čím viac týchto signálov zachytíme, tým nám bude ich pôvod a fungovanie jasnejšie.