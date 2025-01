Zima dorazila aj do nížin: Sneženie prekvapilo Bratislavu, vieme, ako dlho vydrží biela pokrývka

Slovensko sa prebudilo do bieleho rána. Sneženie, ktoré od polnoci zasiahlo najprv sever krajiny, postupne pokrylo väčšinu územia. Táto zima tak konečne priniesla podmienky, pri ktorých sa sneh objavil aj v nížinách západného Slovenska, vrátane Bratislavy.

Článok pokračuje pod videom ↓

Kombinácia záporných teplôt a hustého sneženia spôsobila komplikácie na cestách, no pre mnohých znamenala návrat zimnej atmosféry. Aktuálne počasie ovplyvňuje oklúzny front spojený s tlakovou nížou, ktorá sa presúva juhovýchodným smerom. Tento front priniesol snehové zrážky na celé Slovensko, pričom sa nevyhli ani nížinám.

„Nestáva sa často, že máme také ideálne podmienky ako teraz, predovšetkým záporné teploty pri snežení aj v oblastiach ako Bratislava,“ uvádza iMeteo. Najvýraznejšia nádielka zasiahla severné regióny ako Kysuce, Orava, Tatry či severovýchod Slovenska. Tam napadlo miestami až 15 cm čerstvého snehu. V nižších polohách sa pohybuje výška pokrývky medzi 2 až 5 cm, pričom v nížinách Podunajskej nížiny ide skôr o 1 až 2 cm.

Poľadovica a nehody paralyzovali dopravu

Sneženie spôsobilo od skorých ranných hodín problémy na cestách. Poľadovica a čerstvý sneh viedli k viacerým dopravným nehodám. Ako informuje iMeteo, v Malackách na Záhorí sa zrazil autobus s osobným autom, zatiaľ čo na R1 pri Voznici sa skrížil kamión, čím zablokoval celý úsek.

Tento úsek je potrebné obísť po alternatívnej trase cez cestu č. 65. Horské priechody ako sú Donovaly, zostali od štvrtej rána uzavreté pre nákladné vozidlá nad 10 metrov. Na viacerých úsekoch, napríklad Srdiečko – Bystrá, sú povinné snehové reťaze. Situácia na východe Slovenska je ešte zložitejšia. V okolí Prešova hlásia skrížené kamióny a šmykľavé vozidlá, pričom problémy pretrvávajú na úsekoch Chmeľov a Petič.

Ako dlho vydrží snehová pokrývka?

Podľa meteorológov z iMeteo bude sneženie na Slovensku pretrvávať ešte niekoľko hodín, no jeho intenzita bude postupne slabnúť. Počas dnešného dopoludnia by malo napadnúť ešte niekoľko centimetrov snehu, predovšetkým v severných regiónoch. Maximálne denné teploty budú na západe od -1 °C do +4 °C, zatiaľ čo na východe bude chladnejšie, od -4 °C do -1 °C. Oblačné až zamračené počasie sa udrží po celý deň.

Pre obyvateľov severných a východných regiónov je pravdepodobnosť, že si bielu pokrývku užijú dlhšie, vysoká. V týchto oblastiach pretrvávajú nízke teploty, ktoré zabránia jej topeniu. V západných častiach Slovenska, najmä v nížinách, sa však očakáva mierne oteplenie, ktoré môže viesť k rýchlemu úbytku snehu.